Что нужно знать о цветных линзах

16:17 30.10.2021

Иногда хочется кардинально поменять внешность.

Одним из проверенных способов преобразить себя – это приобрести цветные линзы. В этой статье мы поговорим, как правильно выбрать косметические линзы. Ознакомиться с каталогом цветных линз можно на сайте https://happylook.ru/catalog/contact_lenses/filter/tsvetnost_linzy_mkl-is-tsvetnye/

Отличия цветных линз от обычных

Основное отличие цветных линз от обычных заключается в том, что обычные линзы являются прозрачными, они никаким образом не влияют на цвет радужки. В этом случае, прозрачные линзы изменяют аккомодацию хрусталика глаза. Эффект от цветных линз достигается за счет усиления естественного оттенка радужки или существенного его изменения. Пигмент краски, который используется при изготовлении, не контактирует с роговицей глаза, так как он находится внутри материала. Не смотря на различный принцип действия, эти два типа линз имеют общие характеристики:

1. Гипоаллергенность состава за счет использования специальных веществ в виде гидрогеля и силикон-гидрогеля;

2. Безопасность для глаз при правильном гигиеническом уходе;

3. Простота и удобство ношения.

Виды цветных линз

Существует несколько видов цветных линз:

1. Оттеночный тип цветных линз. Они способны усилить или оттенить ваш естественный цвет глаз. Бывают с диоптриями и без. Их можно использовать ежедневно, но не стоит надевать в ночное время суток, так как если зрачок будет постоянно расширяться, окрашенная область линзы будет попадать в зрительную область, что вызовет неприятные ощущения.

2. Карнавальный тип цветных линз. Его еще называют Crazy линзы. Они предназначаются для использования на специальных вечеринках для создания неповторимого образа. В основном, такие линзы достаточно яркие, и имеют какой-либо рисунок – может быть паутина, звезды, имитация животного глаза и так далее (на сайте https://happylook.ru/ вы можете посмотреть целый список расцветок). К сожалению, их нельзя носить долго по некоторым причинам – пигмент в линзах снижает проницаемость для кислорода; опять же, при расширении зрачка вызывают дискомфорт и мешают обзору.

Как выбрать цветные линзы

Перед тем, как приобрести цветные линзы, нужно обозначить задачу, которая будет перед ними стоять.

1. Это может быть создание образа для выступления или участии в тематической вечеринке;

2. Если хотите добиться максимального изменения натурального цвета глаз;

3. В случае, если необходимо подчеркнуть натуральность цвета глаз и сделать взгляд более выразительным.

