Бизнес в РФ могут обязать три года хранить внутреннюю переписку

09:40 1.11.2021

С 2022 года в России может появиться закон, обязывающий бизнес хранить внутреннюю переписку компании в течение 3 лет, а также предоставлять ее правоохранительным органам при расследовании коррупционных правонарушений.

Как пишет газета "Известия" соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"" уже получил положительный отзыв комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и был рекомендован к принятию в первом чтении.

Согласно документу, бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на российской территории передаваемую по ним информацию, а также предоставить ее по запросу правоохранительных органов. Отмечается, что речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

Как пояснили инициаторы законопроекта, в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных корпораций и для неотвратимости наказания важно, чтобы органы следствия могли иметь к ним доступ.

Отмечается, что номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, "Газпром" и "Яндекс". Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами.