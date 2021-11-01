Бизнес в РФ могут обязать три года хранить внутреннюю переписку

С 2022 года в России может появиться закон, обязывающий бизнес хранить внутреннюю переписку компании в течение 3 лет, а также предоставлять ее правоохранительным органам при расследовании коррупционных правонарушений.

Как пишет газета "Известия" соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"" уже получил положительный отзыв комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и был рекомендован к принятию в первом чтении.

Согласно документу, бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на российской территории передаваемую по ним информацию, а также предоставить ее по запросу правоохранительных органов. Отмечается, что речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

Как пояснили инициаторы законопроекта, в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных корпораций и для неотвратимости наказания важно, чтобы органы следствия могли иметь к ним доступ.

Отмечается, что номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, "Газпром" и "Яндекс". Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.11.2021, 13:59
    Гость: g

    важно, чтобы органы следствия могли иметь к ним доступ.
    --
    да, для "следствия" важно что-бы все сидели в камерах под круглосуточным видеонаблюдением - вы теперь живете что-бы ментам было удобно вас терроризировать?
    как глубоко вас можно опустить?

  3. 01.11.2021, 12:28
    Гость: Капитан Очевидность

    Только клинический идиот будет вести "коррупционную переписку" с рабочей почты. )))))

  4. 01.11.2021, 10:49
    Гость: гость

    Как-то странно выглядит:группу жирных тел народ взял на содержание из своих налогов и на народные деньги,получаемые от продажи народных же ресурсов,то есть нефти,газа,древесины и так далее.А теперь эти тела наняли из тех же денег толпы,вооружили из опять же,народных денег и раздают команды как народу жить.При этом ни толком отстоять интересы в зарубежье,ни оказать помощь при эпидемии эти умники не могут,но требуют налоги и пишут диковинные нормативы.

  5. 01.11.2021, 10:33
    Гость: Змей

    Да уже давно пора всех обязать все письма и СМСки сначала относить "куму" для просмотра и снятия копии, а уже потом, после его разрешения, отправлять адресату.

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