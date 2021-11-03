Слова Байдена о «горящей у Путина тундре» оказались пророческими

18:54 3.11.2021

Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в 15-градусный мороз загорелась сухая трава.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что сухая трава загорелась вблизи поселка Радужный Ольского района. Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.

Ранее, выступая на 26-ой всемирной конференции ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго, президент США Джо Байден упрекнул своего российского коллегу за отказ посетить мероприятие. "У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", — заявил Байден.

В ответ на это высказывание президента США член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов заявил, что деменция – это болезнь, американскому лидеру от всей души нужно пожелать здоровья, пишет РИА Новости.