Слова Байдена о «горящей у Путина тундре» оказались пророческими
Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в 15-градусный мороз загорелась сухая трава.
"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Он уточнил, что сухая трава загорелась вблизи поселка Радужный Ольского района. Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.
Ранее, выступая на 26-ой всемирной конференции ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго, президент США Джо Байден упрекнул своего российского коллегу за отказ посетить мероприятие. "У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать", — заявил Байден.
В ответ на это высказывание президента США член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов заявил, что деменция – это болезнь, американскому лидеру от всей души нужно пожелать здоровья, пишет РИА Новости.
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В результате пациент вместо жёлтого дома, оказался в белом.
У нас полстраны - тундра, где-нибудь да загорится.
Нет пророка в своём отечестве
Если начнёшь искать этих подонков,то найдешь Корреспондент Первого канала , поджигающего траву "для создания фона" новостей о пожарах , а также "фоновых распятых трусиков" от так называемых военкорреспондентов Стешина и Пегова, которые на удивление мыслящим появляются именно в момент знаковых событий ,где вероятность их появления равна вероятности.что обезьяна на клавиатуре напечатает текст произведения Гамлет,поджигающих ненависть с коллегами по цеху Скабеевой,Поповым ,Киселевым ,Соловьевым и других растлителей сознания на ненависть.
Не, ничего не может. Только воровать и обещать снова обещать.
Очередное крупное ДТП произошло на северо-востоке Техаса. По информации спасателей, в аварию попали не менее 133 автомобилей, 65 человек доставлены в больницы.