Байден упрекнул Путина за отказ посетить мировую конференцию по климату
Президент США Джо Байден раскритиковал председателя Китая Си Цзиньпиня и президента РФ Владимира Путина из-за того, что они не посетили 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго. Об этом сообщает The New York Times.
Выступая на конференции, американский лидер назвал «большой ошибкой» решение китайского лидера не приезжать на саммит. «Они (представители Китая) потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP. Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?» — заявил Байден.
Похожим образом глава США высказался о Владимире Путине. «У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать», — заявил Байден.
Мировая конференция по климату проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. 1 и 2 ноября на ней состоялся саммит с участием мировых лидеров. Путин не участвовал в конференции, потому что, как объяснили в Кремле, на ней не предусмотрено выступление по видеосвязи. Россию в Глазго представила делегация из 270 человек во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.
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Дружками в пивной
тот,кто будет приказывать Хозяину Кремля
Наш начинал хорошо, клялся, что повышения пенсионного возраста пока он президент, не будет! А потом сдулся, как проколотый мячик и уже никогда он не отмоется от этой подлости!
Караван идет''
Неужели холуй перестал слушаться своего хозяина и делает что хочет? Или это только игра на публику, мол я независимый? В любом случае он продолжение Горбачева и Ельцина, крыша для олигархов и друзей казнокрадов.