\ МИД РФ пригласил дополнительный штат дипломатов США в Москву

00:26 3.11.2021

Замглавы МИД России Сергей Рябков на форуме "Диалог Форт-Росс" предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы "хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме".

Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны, чтобы получить американскую визу, заявил он.

Рябков напомнил, что американское дипломатическое присутствие сократилось до такого низкого уровня, что посольство больше не оказывает базовые консульские услуги, включая выдачу виз.

"Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме", — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии открытия "Диалога Форт-Росс" предложил США "позитивную программу действий". В качестве первого шага он предложил "обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие".

В конце октября Госдепартамент США отнес россиян, которые хотят получить американскую визу, к "бездомным национальностям" (Homeless Nationalities). В эту категорию входят заявители из стран, в которых нет консульского представительства, или из стран с нестабильной политической ситуацией. Россиянам было предложено получать визу в Варшаве.

Ранее Вашингтон предупредил, что с 1 августа не сможет оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала.