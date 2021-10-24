США внесли россиян в список «бездомных национальностей» по получению виз
Госдепартамент США отнес россиян, которые хотят получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities). В перечень входят заявители из стран, в которых нет консульского представительства, или из стран с нестабильной политической ситуацией, пишет «Коммерсант».
Россиянам предлагают получать визу в Варшаве.
Всего в списке Homeless Nationalities 10 национальностей. Кроме россиян в него входят кубинцы, иранцы, ливийцы, сомалийцы, сирийцы, венесуэльцы, а также люди из Эритреи, Южного Судана и Йемена.
Посольство США в России с мая оказывало только экстренные услуги для своих граждан. Вашингтон сообщал, что с 1 августа не сможет оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала. США связывали это с тем, что Россия запретила нанимать посольству граждан России и третьих стран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
стоят в очереди, чтобы попасть в Раиссию ?
Тогда США предложат оформлять визы исключительно во Львове,который находится на Украине.Это ведь ближе чем Варшава.
Честные люди не имеют средств на билет за 2000 долларов в одну сторону.А нечестных - пусть поимеют с посвистом и гиканьем,чему порадуется весь народ России.Думаю что скуление чиновников о нарушении прав и свобод ещё больше радует россиян,ведь жалко повизгивающий враг всегда вызывает позитив.
песковы-навкины напрягаются, а мы в лондон.
Во времена Салтыкова-Щедрина русских в Европе клевали за политику государства в Польше. Теперь в Варшаву на поклон.