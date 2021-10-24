США внесли россиян в список «бездомных национальностей» по получению виз

10:37 24.10.2021

Госдепартамент США отнес россиян, которые хотят получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities). В перечень входят заявители из стран, в которых нет консульского представительства, или из стран с нестабильной политической ситуацией, пишет «Коммерсант».

Россиянам предлагают получать визу в Варшаве.

Всего в списке Homeless Nationalities 10 национальностей. Кроме россиян в него входят кубинцы, иранцы, ливийцы, сомалийцы, сирийцы, венесуэльцы, а также люди из Эритреи, Южного Судана и Йемена.

Посольство США в России с мая оказывало только экстренные услуги для своих граждан. Вашингтон сообщал, что с 1 августа не сможет оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала. США связывали это с тем, что Россия запретила нанимать посольству граждан России и третьих стран.