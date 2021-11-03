Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

16:54 3.11.2021

Семь человек стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, после падения самолет вспыхнул, люди погибли во время пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", - сказал источник.

По словам источника, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно. Ведутся поиски останков еще двух человек, находившихся на борту.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха, на его борту находилось семь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и летел по маршруту Якутск - Иркутск.

Фото: МЧС РФ

В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета. Экипаж Ан-12 при заходе на посадку доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна. Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования, пишет РИА Новости.

Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Белорусские авиавласти подтвердили принадлежность упавшего под Иркутском самолета авиакомпании "Гродно" и создадут комиссию по расследованию обстоятельств крушения.