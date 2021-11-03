Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском
Семь человек стали жертвами крушения Ан-12 под Иркутском, после падения самолет вспыхнул, люди погибли во время пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватило пламя. Люди погибли в огне", - сказал источник.
По словам источника, после тушения пожара на месте катастрофы найдены останки пяти человек, без экспертизы опознать их невозможно. Ведутся поиски останков еще двух человек, находившихся на борту.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха, на его борту находилось семь человек. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" и летел по маршруту Якутск - Иркутск.
Фото: МЧС РФ
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета. Экипаж Ан-12 при заходе на посадку доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна. Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования, пишет РИА Новости.
Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Белорусские авиавласти подтвердили принадлежность упавшего под Иркутском самолета авиакомпании "Гродно" и создадут комиссию по расследованию обстоятельств крушения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала самолет укатали таджики, потом его купили белорусы. По цене металлолома.
Заработать наши пытались.. Когда-то и самолет АН 24 Гомельавиа над Цейлоном ,,тигры освобождения ТИ,, и еще один в Анголе 24 той же компании сбили. Гомельавия с древними самолетами, слава Богу, расформировали, хотя я очень любил летать в Минск в свое время.
Ваши бобики, типа, супер новые не падають? Да ещё такие кренделя при этом лепят - прям на авиашоу в сам раз! Дурилка картонная! На планете Земля всегда то, что движется - рано или поздно врезается, всё, что летает - падает. Так устроен этот мир имени второго закона товарища Ньютона.
Самолёт тяжелее воздуха, как говаривал российский сатирик Михаил Задорнов.
И что?