Названы самые востребованные профессии в России

10:10 5.11.2021

Среди самых востребованных профессий в России на фоне пандемии COVID-19 оказались курьеры, грузчики и строители, пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в строительной отрасли отъезд мигрантов из-за пандемии спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты: за 6 месяцев 2021 года они выросли на 9,8%, за год — на 15,8%, отмечают эксперты. Одни из самых востребованных вакансий в сфере строительства стали электромонтажники, производители строительно-монтажных/отделочных работ, электрогазосварщики, отделочники, маляры-штукатуры, инженеры-сметчики, проектировщики, конструкторы и архитекторы.

В период самоизоляции самыми востребованными сотрудниками стали курьеры: только за первые три недели октября спрос на них в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза, в Москве их стало больше на 407%. При этом средняя зарплата курьеров выросла на треть: в столице среднее предложение для пешего курьера на полный день составляет 55 тыс. рублей, для водителя-курьера — 85 тыс. рублей.

Эксперты также назвали пять профессий, спрос на которые точно не упадет в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения высшего образования. Это программист-разработчик, проджект-менеджер, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.