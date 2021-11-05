Названы самые востребованные профессии в России
Среди самых востребованных профессий в России на фоне пандемии COVID-19 оказались курьеры, грузчики и строители, пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса по поиску работы SuperJob.
Так, в строительной отрасли отъезд мигрантов из-за пандемии спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты: за 6 месяцев 2021 года они выросли на 9,8%, за год — на 15,8%, отмечают эксперты. Одни из самых востребованных вакансий в сфере строительства стали электромонтажники, производители строительно-монтажных/отделочных работ, электрогазосварщики, отделочники, маляры-штукатуры, инженеры-сметчики, проектировщики, конструкторы и архитекторы.
В период самоизоляции самыми востребованными сотрудниками стали курьеры: только за первые три недели октября спрос на них в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза, в Москве их стало больше на 407%. При этом средняя зарплата курьеров выросла на треть: в столице среднее предложение для пешего курьера на полный день составляет 55 тыс. рублей, для водителя-курьера — 85 тыс. рублей.
Эксперты также назвали пять профессий, спрос на которые точно не упадет в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения высшего образования. Это программист-разработчик, проджект-менеджер, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Курьеры зарабатывают, конечно, но только если двигаются активно и долго работают.
А если так себе, то там не 80 тыр, а 40 тыр или меньше...
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Штукатуры. Стали "узким местом". Получается дело, вроде, нехитрое, но российские рабочие исчезли, а есть одни таджикские...
Говорят, что штукатурам будут платить много, да ещё и оборудованием насытят. Чтобы местным хватало заработка.
Видимо, орентируюися на китайский пример. Там штукатуры хорошо получают, на наши деньги тысяч 150 в месяц. Но это навыки, плюс оборудование...
А нам ещё оборудование доставать надо, плюс навыки нарабатывать.
Самая востребованная в РФ профессия - палач-балабол.
Чтоб продолжать дерибанить страну именно эти профессии и нужны.
А вот чтобы развивать...
В стране, мировому лидеру по смертям от Covid-19, теперь самые востребованные профессии - медработник и похоронщик.