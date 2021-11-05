Задержаны трое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

© KM.RU, Илья Шабардин

Правоохранительные органы установили личности и задержали двух человек, напавших на мужчину с ребенком в районе Ватутинки в Новой Москве, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на следственное управление СКР по столице. В ГУ МВД по городу рассказали, что задержан также третий подозреваемый.

Ранее стало известно, что в районе Нововатутинского проспекта произошло нападение четырех кавказцев на мужчину с четырехлетним мальчиком. На помощь отцу пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следственное управление сообщает, что потерпевшие были допрошены. Специалисты проверят состояние здоровья ребенка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2021, 00:15
    Гость: не надо. Надо судить показательно,

    а затем - отдать на хату. Пусть там с ними разбираются

  2. 06.11.2021, 00:14
    Гость: Александр

    И вот же на всех форумах постоянно чистят белорусов, почему, мол, не идёте на реальное полное объединение... Будь в России чуть побольше порядка, не то что вошли, со свистом бы влетели, и никакой Лукашенко на пути не стал бы...

  3. 05.11.2021, 23:23
    Гость: Если хочешь быть богатым-стань народным депутатом

    За что задержали!? Неправильно задержали, не тех! Дядьку с мальчиком найти и арестовать! И под суд! Мальчика в детску комнату, на учёт.
    Вот так малолетни преступники и растут, сначала по вечерам бродят, к людям пристают, потом бандитствовать начнут. Хулиганы.
    Ничего, разберутся, скоро отпустят ребят.

  5. 05.11.2021, 22:35
    Гость: Ага

    соглашусь, но у нас же зверьки под охраной, хотя в отличии от дальневосточного тигра или леопарда явно не вымирают, развелось их на земли русской и не только русской, скажем так не зверьковой (типа ХМАО), как кроликов в Австралии, то бишь много и далеко за пределами ареала обитания

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