Задержаны трое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве
Правоохранительные органы установили личности и задержали двух человек, напавших на мужчину с ребенком в районе Ватутинки в Новой Москве, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на следственное управление СКР по столице. В ГУ МВД по городу рассказали, что задержан также третий подозреваемый.
Ранее стало известно, что в районе Нововатутинского проспекта произошло нападение четырех кавказцев на мужчину с четырехлетним мальчиком. На помощь отцу пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Следственное управление сообщает, что потерпевшие были допрошены. Специалисты проверят состояние здоровья ребенка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а затем - отдать на хату. Пусть там с ними разбираются
И вот же на всех форумах постоянно чистят белорусов, почему, мол, не идёте на реальное полное объединение... Будь в России чуть побольше порядка, не то что вошли, со свистом бы влетели, и никакой Лукашенко на пути не стал бы...
За что задержали!? Неправильно задержали, не тех! Дядьку с мальчиком найти и арестовать! И под суд! Мальчика в детску комнату, на учёт.
Вот так малолетни преступники и растут, сначала по вечерам бродят, к людям пристают, потом бандитствовать начнут. Хулиганы.
Ничего, разберутся, скоро отпустят ребят.
Шо , Опять азеры?
соглашусь, но у нас же зверьки под охраной, хотя в отличии от дальневосточного тигра или леопарда явно не вымирают, развелось их на земли русской и не только русской, скажем так не зверьковой (типа ХМАО), как кроликов в Австралии, то бишь много и далеко за пределами ареала обитания