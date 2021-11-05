Задержаны трое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве

21:14 5.11.2021

Правоохранительные органы установили личности и задержали двух человек, напавших на мужчину с ребенком в районе Ватутинки в Новой Москве, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на следственное управление СКР по столице. В ГУ МВД по городу рассказали, что задержан также третий подозреваемый.

Ранее стало известно, что в районе Нововатутинского проспекта произошло нападение четырех кавказцев на мужчину с четырехлетним мальчиком. На помощь отцу пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следственное управление сообщает, что потерпевшие были допрошены. Специалисты проверят состояние здоровья ребенка.