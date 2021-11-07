Парламенты РФ и Белоруссии будут работать над унификацией законодательств
Парламентам России и Белоруссии в рамках реализации отраслевых союзных программ предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он написал в своем телеграм-канале, что все эти вопросы планируется поднять на заседании Совета Думы в понедельник. "А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - добавил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики пишет "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поскольку идея - заведомый бред:
Соцстроя в РБ несовместны условия
С преступной средой паханата Московии!
Ни один россиянин и ни один белорус не скажет что эта унификация - какая-никакая работа, которая достойна даже мизерной оплаты. А уж о серьезности работы под названием унификация и говорить смешно. Поэтому и живем мы убого- денег на нормальную жизнь нет ,он уходят на бутафорию и райскую жизнь захвативших власть организаторов бутафории.
Все знают какие споры идут в нормальных парламентах. Это рождается истина, и поэтому там высокий уровень жизни.
Точно не хуже, чем в Белоруссии. Там коммунистов нет.
В России нашли парламент?
Нет, конечно. Беларусь же не в еврейской оккупации.