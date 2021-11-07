Парламенты РФ и Белоруссии будут работать над унификацией законодательств

Парламентам России и Белоруссии в рамках реализации отраслевых союзных программ предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он написал в своем телеграм-канале, что все эти вопросы планируется поднять на заседании Совета Думы в понедельник. "А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - добавил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики пишет "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2021, 15:57
    Гость: Долгонько пыхтят, а Союза всё нет,

    Поскольку идея - заведомый бред:
    Соцстроя в РБ несовместны условия
    С преступной средой паханата Московии!

  2. 07.11.2021, 15:31
    Гость: Григорий

    Ни один россиянин и ни один белорус не скажет что эта унификация - какая-никакая работа, которая достойна даже мизерной оплаты. А уж о серьезности работы под названием унификация и говорить смешно. Поэтому и живем мы убого- денег на нормальную жизнь нет ,он уходят на бутафорию и райскую жизнь захвативших власть организаторов бутафории.
    Все знают какие споры идут в нормальных парламентах. Это рождается истина, и поэтому там высокий уровень жизни.

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