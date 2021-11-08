В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации против COVID-19

09:40 8.11.2021

С сегодняшнего дня (8 ноября) в России вводятся новые сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Новый сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до 8 ноября должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

В бумажном варианте новый сертификат можно получить при самостоятельном обращении в МФЦ.Проживающим в сельской местности или на отдаленных территориях документ должны предоставить исполнительные власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода.