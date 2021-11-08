В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации против COVID-19

Сертификат старого образца

С сегодняшнего дня (8 ноября) в России вводятся новые сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Новый сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до 8 ноября должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года. 

В бумажном варианте новый сертификат можно получить при самостоятельном обращении в МФЦ.Проживающим в сельской местности или на отдаленных территориях документ должны предоставить исполнительные власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Новый сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 17:11
    Гость: Александр

    Читайте, что написано на самом сертификате "Сертификат об участии в исследовании..." Что это значит? Это значит, что барыги проводят исследования (опыты) над людьми, как над мышами, вкалывая им мутную жижу под названием Спутник V. Эта жижа может как убить добровольцев-подопытных, так и покалечить. Потому как на стадии исследования нет ясности, как она себя поведёт в организме подопытного. И власти об этом знают, однако путем насилия, шантажа заставляют миллионы людей идти в специальные пункты для получения дозы этой жижи. И планируют колоть её населению на постоянной основе, дербаня бюджет на миллиарды долларов и подрывая здоровье миллионов людей. Это геноцид.

  2. 08.11.2021, 16:51
    Гость: Аналогично

    В Японии с её плотностью населения и большой долей пожилых граждан за последние сутки не зафиксирована ни одна смерть от ковида. Премьер гордо сказал, что у них другие люди, не такие как граждане страны-соседа. И ведь это правда. Страна привилась до уровня 75% без введения обязательной вакцинации плюс соблюдали 3 простых правила. Результат налицо

  4. 08.11.2021, 15:44
    Гость: Евгений В

    Уверен, что сомневаться уже не нужно, это настоящая ОПГ, поддержанное властью РФ, так как очень выгодное кремлю.

  5. 08.11.2021, 15:40
    Гость: Евгений В

    "Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
    Т.е. ранее действующий сертификат стал уже не действующим, в связи с появлением новой формы вируса. Но теперь известно, что новый вирус появляется после его мутации чем то спровоцированной. А если еще более новый штамм появится, а он явно появится, тогда что? Еще более новый и сертификат будет нужен?
    Что то запутался, я или Минздрав? Дурдом какой то.

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