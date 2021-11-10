В поселке Ленобласти обычную водоколонку заменили платной

19:13 10.11.2021

В Ленинградской области жители поселка Ропша пожаловались, что обычную придорожную колонку заменили платной. Налить воды теперь можно только после оплаты картой, пишет Znak.com.

«Здесь просто все приходили и набирали воду. Теперь это стоит денег, вы представляете?» — рассказывает автор ролика, который опубликовал телеграм-канал «Мышеловка».

В «Инженерно-энергетическом комплексе», который снабжает Ломоносовский район ресурсами, сказали, что жители и раньше должны были платить за воду. «Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за нее платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент», — рассказал 47news гендиректор компании Геннадий Васильев.

Он пояснил, что колонка была подключена к системе центрального водоснабжения, а не брала воду из скважины. По словам Васильева, вода теперь стоит около 60 рублей за кубометр или около 6 копеек за литр.