В поселке Ленобласти обычную водоколонку заменили платной

В Ленинградской области жители поселка Ропша пожаловались, что обычную придорожную колонку заменили платной. Налить воды теперь можно только после оплаты картой, пишет Znak.com

«Здесь просто все приходили и набирали воду. Теперь это стоит денег, вы представляете?» — рассказывает автор ролика, который опубликовал телеграм-канал «Мышеловка».

В «Инженерно-энергетическом комплексе», который снабжает Ломоносовский район ресурсами, сказали, что жители и раньше должны были платить за воду. «Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за нее платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент», — рассказал 47news гендиректор компании Геннадий Васильев.

Он пояснил, что колонка была подключена к системе центрального водоснабжения, а не брала воду из скважины. По словам Васильева, вода теперь стоит около 60 рублей за кубометр или около 6 копеек за литр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2021, 02:43
    Гость: Влад 33

    Необходимо скинуться всем желающим и пробурить другую скважину, может даже в Лучшем месте, согласовав предварительно в должных инстанциях данную инициативу!
    А данные ловкачи , после этого, пусть хоть часового поставят к своей колонке, так как к ней не будет ( уверен!) желающих!))
    Смешно. Правда, полный капец!))
    Не оскудела Русская земля поскудниками и проходимцами, которые «спят и видят», как нагреть руки на проблемах людей..(( - Позорно как-то, да и в США, никому такую новость не расскажешь..((..- Стыдно!((

  2. 11.11.2021, 02:31
    Гость: Alex

    Кстати инженерно-энергетическом комплекс выполняет только технические вопросы, а вот что за лицо так топорно подставляет муниципальную
    власть района это надо выяснять. Ведь во многих городах и селах стоят общественные водозаборные колонки и питьевые фонтанчики и ни со стороны различных служб благоустройства, ни со стороны граждан подобных вопросов не возникало.

  3. 11.11.2021, 02:20
    Гость: Питон

    А вы и дальше дурачье за Единую Россию голосуйте, дороги платьные, вода платная, скоро и за воздух платить будете за все.

  4. 11.11.2021, 01:29
    Гость: В поселке Ленобласти обычную водоколонку заменили платной

    Давно пора! Пацакам намордники уже надели, а вода из колонок все еще бесплатно? Эдак мы до Ку перед чатланами никогда не дойдем!

  5. 11.11.2021, 01:18
    Гость: ABCD

    Ну у этих просто не было 28 лет, что бы реализовать все свои либерально демократические идеи.
    Поражает наглость Гегемона, который уже закидывает удочки на пятый и шестой срок.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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