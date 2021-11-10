18 сотрудников ФСИН уволены после публикации видео с пытками заключенных

17:22 10.11.2021

18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных в областной тюремной больнице, 11 привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности. Об этом в эфире регионального телеканала "Вести-интервью" сообщил исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин.

"Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - сказал глава УФСИН.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них – опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области, напоминает "Интрефакс".

По фактам пыток органы Следственного комитета расследуют семь уголовных дел.