18 сотрудников ФСИН уволены после публикации видео с пытками заключенных

© KM.RU, Алексей Белкин

18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных в областной тюремной больнице, 11 привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности. Об этом в эфире регионального телеканала "Вести-интервью" сообщил исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин.

"Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - сказал глава УФСИН.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них – опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области, напоминает "Интрефакс".

По фактам пыток органы Следственного комитета расследуют семь уголовных дел.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 21:26
    Гость: Уволить - полдела: грех гнусной вины

    Тюрьмой искупить живодёры должны!..
    Да и депутаты, кто мерзости эти
    Припудрить пытался, пусть тоже ответят!

  3. 10.11.2021, 20:05
    Гость: Ленивый

    ...Самодурство вертухаев не знает границ, они ведь, по сути, никому не подконтрольны! Нет над ними никакой власти, и контроля нет... Как так получилось - вопрос к нашим "думным дьякам", насочиняли таких законов, что волосы дыбом...

  4. 10.11.2021, 19:54
    Гость: Серый

    Он только по методичке цитировать и умеет, опять начнёт старую песню о главном..

Все комментарии (14)
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© KM.RU, Алексей Белкин
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