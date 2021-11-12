В возрасте 75 лет скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Ушел из жизни известный писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет.

Как сообщил телеканал "Россия 24", причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Окончил Московский издательско-полиграфический техникум. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах.

С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Писатель сам читал свои монологи, также его произведения исполняют многие артисты - Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2021, 17:21
    Гость: ABCD

    "причиной смерти стала острая сердечная недостаточность."
    Ну это просто фантастика!
    За сегодня читаю о том, что ушли из жизни четыре известных человека и ни один от короновируса не умер! Все от сердечно-сосудистых проблем! Полагаю, что они как раз были вакцинированными. Иначе не писали бы причину смерти такую вот, не короновирусную.

  5. 12.11.2021, 16:38
    Гость: Радуга

    Очень жаль! Правда чем жить,как мы теперь живем,лучше умереть на радость всем организаторам этого сабантуя...

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