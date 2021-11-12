В возрасте 75 лет скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Ушел из жизни известный писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет.
Как сообщил телеканал "Россия 24", причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Окончил Московский издательско-полиграфический техникум. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и во многих газетах и журналах.
С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.
Писатель сам читал свои монологи, также его произведения исполняют многие артисты - Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие.
Комментарии читателей Оставить комментарий
потерял тестя
"причиной смерти стала острая сердечная недостаточность."
Ну это просто фантастика!
За сегодня читаю о том, что ушли из жизни четыре известных человека и ни один от короновируса не умер! Все от сердечно-сосудистых проблем! Полагаю, что они как раз были вакцинированными. Иначе не писали бы причину смерти такую вот, не короновирусную.
Один из лучших сатириков Союза и России. Царства небесного. Аплодисменты!
цена на нефть растет, пенсионеры мрут.
Очень жаль! Правда чем жить,как мы теперь живем,лучше умереть на радость всем организаторам этого сабантуя...