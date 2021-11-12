В Госдуме предложили создать регистр граждан с антителами к коронавирусу

13:55 12.11.2021

В Госдуме предложили создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Соответствующее предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко направил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к коронавирусу, отметил Леонов.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", - приводит цитату из обращения РИА Новости.

Эта мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.



