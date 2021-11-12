В Госдуме предложили создать регистр граждан с антителами к коронавирусу
В Госдуме предложили создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Соответствующее предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко направил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к коронавирусу, отметил Леонов.
"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", - приводит цитату из обращения РИА Новости.
Эта мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Получать товарный код! Мы - не товар!
И существует проблема г-на Леонова, который этого НЕ понимает!
Наверное, он уже осознаёт себя вещью из интернета вещей!
А подавляющее большинство наших граждан считают себя людьми, а подобные коды - нарушением Нюрнбергского кодекса!
Пусть тогда такие депутаты открыто признают себя идейными наследниками нацистов!
Подавляющее большинство граждан России ничем не болели и но в каком коде или фальшивых тестов не нуждается, тем более, что эти тесты НЕ МОГУТ ОТЛИЧИТЬ одно ОРВИ от другого и вообще не предназначены для диагностики.
Бред полный. Сегодня у человека антитела к коронавирусу есть, а завтра нет. И кто в этот реестр изменения вносить будет, а главное на основании чего ?
одни клишасы сидят, пусть подумают,
каких уродцев им начнут рожать их привитые дети.
Ну и думу выбрали!
И лекарство появилось, а у нас опять что то переписывать надумали, реестры, какие то, туберкулезников всех уже вылечили?не это бабок не приносит