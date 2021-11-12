Россияне высказались против введения QR-кодов в поездах и самолетах
Более половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом. Среди не привившихся от коронавируса так считают почти три четверти респондентов (73%).
Это следует из опроса, проведенного в 362 населенных пунктах РФ исследовательским центром портала SuperJob.ru.
Основной аргумент противников QR-кодов - конституционное право граждан на свободу передвижения, также их смущают неудобства с наступлением традиционного сезона путешествий - новогодних каникул, сообщает «Интерфакс».
При этом за введение системы QR-кодов в поездах и самолетах, при которой совершать поездки и перелеты смогут только вакцинированные от COVID-19, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела, высказалось немногим более четверти опрошенных (27%). Еще 16% затруднились ответить на данный вопрос.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И пусть разорятся все те, кто хочет требовать превращения людей в скот с товарным кодом!
Голосовать ногами против таких магазинов! Учитывая, что таких граждан большинство, надо создавать параллельные структуры, магазины и т.д.
Пусть по пустым залам бродят 1.5 уколотых, остальным следует лишить такие учреждения своих денег! Этого никто нам запретить не может!
Такое отношение подталкивает к поиску альтернативы. Почему бы не создать альтернативные органы самоуправления на местах, если т.н. "власти" не желают учитывать мнения народа как источника любой власти?
Сограждане, если такого рода ограничения будут введены, не проще ли будет вообще отказаться от поездок ? Это будет чем то вроде акции гражданского неповиновения.
Если ещё кто то думает что "правительство всеми силами борется со страшной эпидемией" то это очень наивный человек. Во-прервых эпедимический порог не был превышен ни в одном из регионов. Ни в одном! То есть эпидемии нет. Есть истерия. Эту истерию раздувают власти - это да.
Во вторых если власти за что то и борются, так только за цифровое порабощение бывших граждан и превращение их в рабов. Какая забота - если им не важно есть ли у тебя естественный иммунитет после болезни? Если есть - забудь о нём! И иди колись, дабы тебе припечатали QR код как клеймо корове. Заботятся они только об одном - клеймлении QR кодами, и выколачивании всех персональных данных через "госуслуги" любой ценой.
После полутора лет неудачи с загоном в рабство методом кнута, как раз сегодня группа депутатов предложила заманивать на QR-клеймление "пряником": вы болели и есть иммунитет но не обращались ко врачу - давайте мы вам подарим QR клеймо! :)
И хитрым лисом - всё равно внесём вас в безу данных заклеймлённых рабов.
Правительство борется только с правами и свободами граждан. Кнутом и пряником.
Пропагандой и обманом. Как угодно - лишь бы в цифровое стойло.
Свободные люди ничего не выпрашивают а требуют. И требование сегодня только одно - полная и безоговорочная отмена QR кодов. - Навсегда!
Дело не в деньгах, а в глобальной зачистке людей, и рабстве !!!
Мнение россиян с принятия пенсионной реформы никому не интересно.