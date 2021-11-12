Россияне высказались против введения QR-кодов в поездах и самолетах

Самолет компании Transaero

Более половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом. Среди не привившихся от коронавируса так считают почти три четверти респондентов (73%).

Это следует из опроса, проведенного в 362 населенных пунктах РФ исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Основной аргумент противников QR-кодов - конституционное право граждан на свободу передвижения, также их смущают неудобства с наступлением традиционного сезона путешествий - новогодних каникул, сообщает «Интерфакс».

При этом за введение системы QR-кодов в поездах и самолетах, при которой совершать поездки и перелеты смогут только вакцинированные от COVID-19, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела, высказалось немногим более четверти опрошенных (27%). Еще 16% затруднились ответить на данный вопрос.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 19:29
    Гость: Надо проявить солидарность

    И пусть разорятся все те, кто хочет требовать превращения людей в скот с товарным кодом!
    Голосовать ногами против таких магазинов! Учитывая, что таких граждан большинство, надо создавать параллельные структуры, магазины и т.д.
    Пусть по пустым залам бродят 1.5 уколотых, остальным следует лишить такие учреждения своих денег! Этого никто нам запретить не может!
    Такое отношение подталкивает к поиску альтернативы. Почему бы не создать альтернативные органы самоуправления на местах, если т.н. "власти" не желают учитывать мнения народа как источника любой власти?

  2. 12.11.2021, 19:24
    Гость: stalker

    Сограждане, если такого рода ограничения будут введены, не проще ли будет вообще отказаться от поездок ? Это будет чем то вроде акции гражданского неповиновения.

  3. 12.11.2021, 18:00
    Гость: Полная безоговорочная отмена QR кодов!

    Если ещё кто то думает что "правительство всеми силами борется со страшной эпидемией" то это очень наивный человек. Во-прервых эпедимический порог не был превышен ни в одном из регионов. Ни в одном! То есть эпидемии нет. Есть истерия. Эту истерию раздувают власти - это да.
    Во вторых если власти за что то и борются, так только за цифровое порабощение бывших граждан и превращение их в рабов. Какая забота - если им не важно есть ли у тебя естественный иммунитет после болезни? Если есть - забудь о нём! И иди колись, дабы тебе припечатали QR код как клеймо корове. Заботятся они только об одном - клеймлении QR кодами, и выколачивании всех персональных данных через "госуслуги" любой ценой.
    После полутора лет неудачи с загоном в рабство методом кнута, как раз сегодня группа депутатов предложила заманивать на QR-клеймление "пряником": вы болели и есть иммунитет но не обращались ко врачу - давайте мы вам подарим QR клеймо! :)
    И хитрым лисом - всё равно внесём вас в безу данных заклеймлённых рабов.
    Правительство борется только с правами и свободами граждан. Кнутом и пряником.
    Пропагандой и обманом. Как угодно - лишь бы в цифровое стойло.
    Свободные люди ничего не выпрашивают а требуют. И требование сегодня только одно - полная и безоговорочная отмена QR кодов. - Навсегда!

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