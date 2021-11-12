Россияне высказались против введения QR-кодов в поездах и самолетах

15:17 12.11.2021

Более половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом. Среди не привившихся от коронавируса так считают почти три четверти респондентов (73%).

Это следует из опроса, проведенного в 362 населенных пунктах РФ исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Основной аргумент противников QR-кодов - конституционное право граждан на свободу передвижения, также их смущают неудобства с наступлением традиционного сезона путешествий - новогодних каникул, сообщает «Интерфакс».

При этом за введение системы QR-кодов в поездах и самолетах, при которой совершать поездки и перелеты смогут только вакцинированные от COVID-19, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела, высказалось немногим более четверти опрошенных (27%). Еще 16% затруднились ответить на данный вопрос.