Виды конкуренции и их особенности

15:19 13.11.2021

Конкуренция знакома нам всем с детства.

Это нормальное явление и в нем не заложено что-то плохое. Каждый человек стремится показать свои собственные результаты, доказать, что он лучший, знает и умеет больше. Сфера торговли и экономики в целом не является исключением.



Понятие конкуренции



Метод повышения эффективности отдельного элемента экономики и системы в целом называется конкуренцией. Речь идет именно о здоровом явлении, а не запрещенных приемах как демпинг, когда продажа товаров осуществляется по низкой цене для ликвидации конкурентов. Это провоцирует ценовую войну, появление на рынке организаций, которые предлагают более низкое качество по доступной стоимости.



Задачами конкуренции являются:

установить рыночную стоимость каждой товарной категории;



сравнять ценовую политику разных предприятий и компаний;

сравнять ценовую политику разных предприятий и компаний;

контролировать перетекание денежных средств из одной сферы в другую.



Конкуренция фактически является экономической борьбой и регулируется Федеральным Законом. Его суть в том, что нельзя образовывать в стране монополию, у потребителя должен быть выбор.



Конкурентоспособный товар – изделие, обладающее рядом преимуществ и особенностей, которые выгодно отличают предмет среди многочисленных других на рынке. Такой фактор определяется экономическими (величина затрат на производство), социальными (учет потребителей), организационными (организация производственного процесса, сбыта) и техническими (назначение категории товара) характеристиками.



Конкурентоспособным продукт может быть только в том случае, если предприятие, где он был изготовлен, также является конкурентоспособным, то есть фирма более развита, чем другие организации-конкуренты.



Основные функции



Всего экономисты выделяют 6 функций такого явления:

Контролирующая. Задача – не допустить монополии, перетягивания одеяла на кого-то одного. Распределительная. Некогда новые проекты , если они востребованы у потребителей, начинают выпускаться разными производителями. Но спрос на них постепенно угасает, необходимо создавать что-то более интересное и новое. Здоровая конкуренция к этому подстегивает как нельзя лучше. Адаптационная. Новые фирмы, которые только начали выпускать или реализовывать продукцию. Ориентируются на конкурентов, так они привыкают к рынку, выясняют потребительский запрос. Инновационная. Без конкуренции люди бы не развивались, не пытались создать что-то новое и необычное, полезное. Компании стараются побивать рекорды не только других предприятий, но даже свои собственные. Например, Apple каждый год выпускает модели смартфонов, где постоянно совершенствуются предыдущие версии. Аллокационная. Функция позволяет сформировать идеальный рынок на территории всего государства. Регулирующая. Устанавливается величина клиентского спроса.



Все эти функции активны и действуют совместно, как единый живой организма, что и превращает экономику в систему, которая твердо стоит на ногах.



Виды конкуренции



Конкуренция в глобальном понимании различается на два вида: чистую и несовершенную. Чистая подразумевает большое число продавцов, клиентов. При совершенном типе конкуренции особенно локально очень мало шансов резко вывернуть ситуацию в свою сторону и стать лидером по продажам. Даже если кто-то будет прибегать к демпингу и прочим нечестным маневрам, остальные организации смогут заинтересовать покупателей чем-то помимо цены и выбить инициатора экономической борьбы из колеи. Несовершенная конкуренция, в свою очередь подразделяется на:

Монополию. Полная противоположность чистому типу. Подразумевает наличие на рынке только одного производителя. Главный минус такой системы заключается в том, что единственный представитель рынка может поставить любую цену. Зачастую монополисты контролируются государством. Также ориентация на доходность потребителя, ведь не все смогут позволить себе заплатить высокую стоимость, даже если аналогов нет. Олигополию. Это небольшая группа производителей, они не могут слишком сильно завышать цену, но часто стоимость товара необоснованно дорогая, так как эти компании сговариваются друг с другом и задирают ценовую политику. При этом олиполисты не контролируются государственными органами. Монополистический (несовершенный) тип экономики. Это сочетание чистой конкуренции и монополии. На рынке участников много, но все они дифференцированы друг от друга, это позволяет поднимать стоимость товаров, услуг. Монопсонию. Продавцов много, а покупатель только один. Компании подстраиваются максимально под запросы клиента. Как пример – формат госзакупок, когда организация (крупный заказчик) предлагает свой список требований и на конкурсной основе выбирает производителя, у которого купит все необходимое.



Кроме того, есть деление на:

прямую;



косвенную;

косвенную;

фантомную конкуренцию.



В первом случае компании реализовывают один и тот же товар через одинаковый канал сбыта, а клиент выбирает то, что ему подходит по цене. Это большой сегмент рынка, конкуренты воюют друг с другом за право получить самое проходимое место, за целевую аудиторию. Фирмы стремятся качественно обслужить клиента, чтобы у него не было причин в следующий раз обратиться к конкуренту.



При косвенной конкуренции разнятся продукты и услуги, а рынок сбыта одинаков. Различия есть не только в продукции, но и рекламной кампании. Для сравнения –кинотеатры и провайдеры интернета и телевидения, все больше пользователей могут позволить себе просмотр фильма в хорошем качестве дома, поэтому нет потребности ходить в кинотеатры. Особенность фантомной конкуренции – абсолютно другой канал сбыта, поэтому такими рынками тяжело управлять и контролировать их, так как они не имеют точек соприкосновения. Если взять в пример тот же кинотеатр, который располагается в торговом центре, то клиент вместо того, чтобы отправиться на просмотр фильма, совершает покупки в магазинах или останавливается в кафе.