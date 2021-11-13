Татьяна Голикова провозгласила диктатуру: санитары свергают губернаторов

Как правильно подготовить социальный взрыв в современном сытом мире? Очевидно, отняв у людей базовые права и сделав их жизнь максимально неудобной, отобрав возможности зарабатывать и отдыхать

Застрельщиком этого проекта выступила королева фармы Татьяна Голикова.

Этот текст надо бы попробовать написать с иронией. Потому что ирония помогает справиться со страхом. А от того, что сейчас начинает происходить в России, человеку, несколько знающему историю и несколько понимающему в социологии, становится страшно.

Это факты



Итак, свершилось. От добровольной вакцинации не осталось даже и декларации (Козьма Прутков, мисюсь, где ты, когда твой талант нужен России?). После того как Государственная дума примет внесённый намедни правительством закон, без QR-кода гражданин страны не сможет ни полететь на самолёте, ни поехать на поезде, ни зайти с улицы хоть куда-нибудь, кроме аптеки (в чём видится то ли утончённое издевательство, то ли горькая ирония) и продовольственного магазина. Выбор, таким образом, сохраняется, морить "антиваксеров" голодом не будут. Правда, не очень понятно, где им на аптеку денег взять: на работу-то (ну, почти на любую) ходить без пресловутого кода будет невозможно.

Обо всём этом русским людям объявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Голикова коротко, но ёмко объяснила, что теперь такое этот самый QR-код:

Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт.

Голикова сообщила, что "переходный период", в который обзавестись этими новыми паспортами должны все, продлится до февраля. До февраля можно предъявлять для прохода отрицательный ПЦР-тест.

Голикова заявила, что, помимо "ковидных" паспортов, вводится ещё одно новшество. Ошеломлённое большинство это заявление пока пропустило мимо ушей, а важность его трудно переоценить.

"Главные санитарные врачи регионов наделяются ещё одним полномочием", – сказала Голикова (Господи, как же они там говорят, разве по-русски?!). И продолжила:

"Когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями. Если таковая ситуация складывается, то меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России".

Иначе говоря, главный санитарный врач может "закрыть" регион, прекратить в нём нормальное течение жизни в любой момент, – и нормальная государственная власть практически лишена возможностей ему помешать. Главные санитарные врачи превращаются в диктаторов – в прямом значении этого латинского слова, то есть в правителей, наделённых чрезвычайными полномочиями (ну не надо это слово использовать в единственном числе, ну девочка, ну ты же училась в школе). Как они воспользуются своей властью на практике?

Мы не знаем, но понимаем: чиновник очень быстро теряет своё место, если не демонстрирует начальству рвение. То есть если не пользуется своими полномочиями. Так что они будут выдавать эти свои "рекомендации по реагированию" сплошным потоком. На последствия для экономики им плевать – не их сфера ответственности, пусть обычные гражданские власти выкручиваются как хотят. Не плевать им на отчётность перед начальством, а начальство требует: делайте что-нибудь.

Хуже диктатуры, чем диктатура санитарных инспекторов, трудно себя представить.

А это комментарии



Всё, на этом факты заканчиваются, теперь комментарии: что же после заявлений Голиковой и законодательного оформления объявленных ей новшеств будет в России.

Раз. Будет дивный фантастический новый мир, подобный тем, что описан в разнообразных антиутопиях. Кажется, Евгений Замятин в романе "Мы" первым догадался, что диктатура будущего лишит людей имён. Им будет достаточно номеров. Ну вот, добро пожаловать в роман "Мы". QR-коды – это и есть замятинские номера. Человек как таковой больше не интересует государство. Всё человеческое, индивидуальное в нём никому не нужно. Номер в системе – а если номера нет, то и места в системе человек лишается, пропадает. Этого Голиковой, понятно, объяснить нельзя, это метафора.

Но вот что Голиковой, наверное, можно было бы объяснить, только объяснять некому.

Два. Вводимые в России меры означают колоссальный, может быть, даже фатальный рост социальной напряжённости.

Граждане России не хотят вакцинироваться, потому что не доверяют вакцинаторам. Не доверяют начальству. Граждане России не всегда грамотны и часто говорят про вакцину разные глупости. Но это происходит потому, что они не верят, что им хотят добра. Они ждут подвоха.

Именно от недоверия государству граждане покупают поддельные сертификаты о вакцинации. И в ещё более массовом порядке от вакцинации уклоняются. Поддельные сертификаты вполне можно выявить, но ещё проще говорить, что если некто умер от "короны", а был привит, то, значит, на самом деле привит не был, купил подделку. Это уже начали говорить. Поддельные сертификаты – уголовное преступление, и теперь, когда вслух сказано "до пяти лет лишения свободы" (или от пяти, почему бы и нет), покупать их станет очень страшно.

А уклоняться от вакцинации теперь станет невозможно, потому что без "документа, столь же важного, как паспорт" оказывается невозможно жить.

А недоверие от этого никуда не денется. Больше того, недоверие от всего этого только вырастет. И значит, вырастет недовольство. И вполне возможно, что вырастет до степеней известных, за которыми – массовые акции протеста. Антипрививочные – в нынешних обстоятельствах антигосударственные.

А враги России, надо вам сказать, из-за коронавируса никуда не делись. Их вирус не берёт, что ли. Они будут рассуждать о диктатуре на своих "форумах свободной России".

И они будут радоваться этим акциям протеста. И подогревать их из-за рубежа и силами иностранных агентов внутри страны. И тому, что они будут врать про нашу Родину, будет очень сложно возражать. Потому что недовольство населения страны – не выдуманное, настоящее – будет налицо.

Три. Нет ничего более постоянного, чем временное.

У наступающей антиутопии есть оправдание: все эти QR-коды и диктатура санитарии вводятся потому, что в России высокая смертность от СOVID-19. А причина этой высокой смертности, по словам Голиковой, – отказ от вакцинации.

"Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьётся, а меня пронесёт, авось за счёт него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет", – так это описывает Голикова. Люди сами виноваты. Вот привьются все, сформируется этот самый коллективный иммунитет – и можно будет отменить чрезвычайщину.

Свежо предание, а верится с трудом. Пока уровень заболеваемости ковидом и смертности от него оказывается страшно высоким и в странах с низким процентом вакцинированных, и в странах с очень высоким процентом привитых. В Литве, где вакцинировано больше 60%, удельная смертность от "короны" вдвое выше, чем в России. В Румынии, где полностью вакцинировано 35% населения, смертность на 100 тысяч жителей почти втрое (!) выше, чем в России.

Законопроект, который Государственная дума примет на следующей неделе, анонсирован как временный. Все привьются – и можно будет его отменить. Но как раз во временный характер этих мер поверить сложнее всего. Даже сложнее, чем в благие намерения санитарных диктаторов. Раз начав кампанию по ревакцинации, остановить её государство не сможет. Так и будет всех граждан колоть два раза в год, обновляя им цифровые паспорта. Потому что, если перестать колоть, эпидемия же может вернуться? И если лишить чрезвычайных полномочий санитарных инспекторов, эпидемия тоже может вернуться. Так что отменять эти меры нельзя.

От автора: обращение к санинспектору



Вроде всё сказал. А, нет, важное забыл. Тётенька санинспектор, не надо меня привлекать за антипрививочную пропаганду. Я такой пропагандой не занимаюсь. Постарайтесь понять. Я не против прививок. Я сам "Спутником" привит и снова в срок уколюсь. Я не прививки опасаюсь, а бунта. Взрыва народного гнева, с которым справиться будет трудно и который, не дай Бог, нанесёт моей Родине, России, непоправимый вред. Подумайте, тётенька санинспектор, может, не поздно ещё? Может, не надо чрезвычайщины?