В России могут отключить более половины корпоративных сотовых номеров

Более половины корпоративных телефонных сотовых номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах. Об этом сообщает  газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.

Издание напоминает, что поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года нужно вносить в ЕСИА данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг c этой даты будет приостановлено.

"Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА", - приводит издание слова гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова.

На данный момент в России, по данным издания, действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт.

Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале госуслуг, при этом многие из них не знают, что могут быть отключены, если не внесут сведения.

В свою очередь в Минцифры изданию сообщили, что "регистрация sim-карт проходит по графику", корпоративные абоненты получают от "министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2021, 13:13
    Гость: Пчёлы против мёда!

    Операторы против клиентов! Борьба с прибылью! Долой достижения науки и техники! Пишем на бересте и посылаем гонца! Вперёд к назаду! Даёшь-берёшь! А ты записался на госуслугах? А ты установил видеокамеру над своей кроватью? А ты сдал свои биоданные? А ты укололся? Никто не заставлял тебя рожаться! И перестань выдыхать углекислый газ! Ять!

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