У 18-летнего тюменца случился инсульт после прививки «Спутником»
В Тюменской области у 18-летнего молодого человека случился инсульт спустя сутки после вакцинации от коронавируса.
По словам близких людей, у молодого человека должен был быть медотвод, так как он является инвалидом с врожденным пороком сердца и искусственным клапаном, но медики все равно направили его делать прививку.
Сообщается, что молодой человек искал работу, его планировали взять в курьеры, но требовали QR-код или медотвод.
За медотводом он обратился в медучреждение Онохино, в котором наблюдался, однако медотвод молодому человеку не выдали и направили на вакцинацию. Он сделал прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а спустя сутки ему стало плохо, пришлось вызывать скорую.
По словам дедушки, когда приехали медики, они предположили, что это такая реакция на вакцину и она продлится 3-4 дня. И уехали.
Ночью у внука поднялась температура и онемела правая сторона. Утром 10 ноября молодому человеку стало еще хуже, родные обратились в местную больницу и добились направления в ОКБ №2.
«Рустаму в больнице сделали ЭКГ, взяли анализы. В конце концов, Рустаму поставили диагноз: «инсульт». Его положили в больницу 10 ноября. Сейчас у внука наблюдается положительная динамика, пока ему сложно говорить, до сих пор онемение», - цитирует издание «NGS55.RU» слова дедушки.
По его словам, Рустам находится в отделении интенсивной терапии.
По данным пресс-службы регионального СКР, следователи разбираются в случившемся.
Комментарии читателей Оставить комментарий
согласен что гейтсов, баффетов, и прочих там и грефов и чубайсов здесь надо отлавливать и приговаривать к вышке. самосуд невозможен - не да дадут прицелиться - народ звереет. но из одного случая строить политику и поливать людей спасших, на минуточку Африку от Иболы или как ее там, и ПРИВИВШИХСЯ САМИ - НЕ НАДО; сам -то сможешь? Вот.
проблемы с сердцем, подтвержденный порок,
О КАКОЙ ВАКЦИНАЦИИ, ТЕМ БОЛЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ШМУРДЯКОМ, РЕЧЬ,
Либо стал банкиром, если слабо, то вице-президентом банка.
у 60-летних ПРИВИТЫХ Файзером имеют такие же симптомы - онемение пальцев, рук и ног, частичное проажение нервных окончаний и нервной системы. Отвечаю за слова ибо сам мучаюсь с рукой===
Пожизненно будете мучиться?
с утра уже была мысль, ндо срочно бежать покупать радиоприемник или магнитолу, вдруг интернет перекроют
Тем временем в Израиле начинается вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет
Прививать им будут дозу "Файзера", уменьшенную на треть относительно "взрослой".
По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т. е. таким же, как у взрослых.
"Файзер" заявляет, что эффективность детской вакцины составляет 91%. По утверждению компании, этот показатель был получен в ходе клинических испытаний с участием 2268 детей младшего возраста.
Американский регулятор, в свою очередь, утверждает, что польза от вакцинации детей препаратом "Файзер" значительно превышает уровень риска серьезных побочных эффектов, что было проверено на 3100 вакцинированных из возрастной группы 5-11 лет.