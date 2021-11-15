У 18-летнего тюменца случился инсульт после прививки «Спутником»

15:19 15.11.2021

В Тюменской области у 18-летнего молодого человека случился инсульт спустя сутки после вакцинации от коронавируса.

По словам близких людей, у молодого человека должен был быть медотвод, так как он является инвалидом с врожденным пороком сердца и искусственным клапаном, но медики все равно направили его делать прививку.

Сообщается, что молодой человек искал работу, его планировали взять в курьеры, но требовали QR-код или медотвод.

За медотводом он обратился в медучреждение Онохино, в котором наблюдался, однако медотвод молодому человеку не выдали и направили на вакцинацию. Он сделал прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а спустя сутки ему стало плохо, пришлось вызывать скорую.

По словам дедушки, когда приехали медики, они предположили, что это такая реакция на вакцину и она продлится 3-4 дня. И уехали.

Ночью у внука поднялась температура и онемела правая сторона. Утром 10 ноября молодому человеку стало еще хуже, родные обратились в местную больницу и добились направления в ОКБ №2.

«Рустаму в больнице сделали ЭКГ, взяли анализы. В конце концов, Рустаму поставили диагноз: «инсульт». Его положили в больницу 10 ноября. Сейчас у внука наблюдается положительная динамика, пока ему сложно говорить, до сих пор онемение», - цитирует издание «NGS55.RU» слова дедушки.

По его словам, Рустам находится в отделении интенсивной терапии.

По данным пресс-службы регионального СКР, следователи разбираются в случившемся.