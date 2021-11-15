У 18-летнего тюменца случился инсульт после прививки «Спутником»

В Тюменской области у 18-летнего молодого человека случился инсульт спустя сутки после вакцинации от коронавируса.

По словам близких людей, у молодого человека должен был быть медотвод, так как он является инвалидом с врожденным пороком сердца и искусственным клапаном, но медики все равно направили его делать прививку. 

Сообщается, что молодой человек искал работу, его планировали взять в курьеры, но требовали QR-код или медотвод.

За медотводом он обратился в медучреждение Онохино, в котором наблюдался, однако медотвод молодому человеку не выдали и направили на вакцинацию. Он сделал прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а спустя сутки ему стало плохо, пришлось вызывать скорую.

По словам дедушки, когда приехали медики, они предположили, что это такая реакция на вакцину и она продлится 3-4 дня. И уехали.

Ночью у внука поднялась температура и онемела правая сторона. Утром 10 ноября молодому человеку стало еще хуже, родные обратились в местную больницу и добились направления в ОКБ №2.

«Рустаму в больнице сделали ЭКГ, взяли анализы. В конце концов, Рустаму поставили диагноз: «инсульт». Его положили в больницу 10 ноября. Сейчас у внука наблюдается положительная динамика, пока ему сложно говорить, до сих пор онемение», - цитирует издание «NGS55.RU» слова дедушки.

По его словам, Рустам находится в отделении интенсивной терапии. 

По данным пресс-службы регионального СКР, следователи разбираются в случившемся.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 00:09
    Гость: IgS

    согласен что гейтсов, баффетов, и прочих там и грефов и чубайсов здесь надо отлавливать и приговаривать к вышке. самосуд невозможен - не да дадут прицелиться - народ звереет. но из одного случая строить политику и поливать людей спасших, на минуточку Африку от Иболы или как ее там, и ПРИВИВШИХСЯ САМИ - НЕ НАДО; сам -то сможешь? Вот.

  2. 15.11.2021, 23:53
    Гость: если

    проблемы с сердцем, подтвержденный порок,
    О КАКОЙ ВАКЦИНАЦИИ, ТЕМ БОЛЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ШМУРДЯКОМ, РЕЧЬ,

  4. 15.11.2021, 23:41
    Гость: Гы-гы- 30% (ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ)!

    у 60-летних ПРИВИТЫХ Файзером имеют такие же симптомы - онемение пальцев, рук и ног, частичное проажение нервных окончаний и нервной системы. Отвечаю за слова ибо сам мучаюсь с рукой===

    Пожизненно будете мучиться?

  5. 15.11.2021, 23:32
    Гость: верю, этого следовало ожидать

    с утра уже была мысль, ндо срочно бежать покупать радиоприемник или магнитолу, вдруг интернет перекроют

    Тем временем в Израиле начинается вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет
    Прививать им будут дозу "Файзера", уменьшенную на треть относительно "взрослой".

    По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т. е. таким же, как у взрослых.

    "Файзер" заявляет, что эффективность детской вакцины составляет 91%. По утверждению компании, этот показатель был получен в ходе клинических испытаний с участием 2268 детей младшего возраста.

    Американский регулятор, в свою очередь, утверждает, что польза от вакцинации детей препаратом "Файзер" значительно превышает уровень риска серьезных побочных эффектов, что было проверено на 3100 вакцинированных из возрастной группы 5-11 лет.

Все комментарии (110)
Выбор читателей
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
Все идет к тому, что государство откажется от пенсий?
Все идет к тому, что государство откажется от пенсий?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Уральский чиновник предложил всем антипрививочникам уехать из России
Избранное
Зачем казаков сталкивают лбами с Олегом Табаковым
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
«Фиктивная Федерация. Поговорим об отношениях народа и власти (официальной и теневой), о реальной сущности РФ»
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
Ундервуд «Избранное 2»
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения