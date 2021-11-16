Где приобрести оборудование для студии звукозаписи?

12:54 16.11.2021

Сейчас огромное количество молодых людей занимается музыкальном творчеством на любительском или профессиональном уровнях.

Так как сейчас невозможно представить процесс создания музыки без качественного оборудования, появляется вопрос: «А где же приобрести те или иные музыкальные инструменты и студийное оборудование? Что включено в стартовый набор домашней студии звукозаписи?». В этой статье мы поговорим про магазин DJSTORE и про основные элементы домашней студии.

Какие устройства необходимы для того, чтобы создать собственную музыкальную студию?

Как показывает практика и другие информационные данные, создание собственной домашней студии не занимает много времени, ну и, собственно, не требует огромного количества денежных средств. Да, по качеству звука студия с музыкальным оборудованием среднего сегмента будет отличаться от профессиональных инструментов для создания музыки. Но разницу смогут почувствовать только люди, которые разбираются в вопросе глубоко. Перечень вещей первой необходимости:

1. Необходим компьютер;

2. Наличие звуковой карты, которая отвечает за качественный звук, исходящий из компьютера;

3. Профессиональный софт DAW (Digital Audio Workstation). Грубо говоря, это программа, с помощью которой пишется музыка;

4. Профессиональные наушники;

5. Наличие студийных мониторов (дополнительных динамиков);

6. Конденсаторные микрофоны

7. Наличие профессиональных кабелей.

8. Клавишный MIDI-контроллер, упрощающий процесс создания музыки.

DJSTORE. Звук в деталях

В интернет-магазине DJSTORE можно найти не только музыкальные инструменты, но и профессиональное студийное и концертное оборудование. Компания работает вот уже тринадцать лет на рынке муз.оборудования. Доставка осуществляется на территории России, в Казахстан и Беларуссию. Какую продукцию можно приобрести на сайте магазина DJSTORE? Это может быть оборудование для музыкальных проектов в виде студий звукозаписи, классические музыкальные инструменты, синтезаторы аналогового и цифрового типа, светооборудование и прочие аксессуары. Так же в Санкт-Петербурге и в Москве есть розничные оффайн магазины, где можно попробовать и «пощупать» инструменты и другое оборудование, а так же забрать заказ, оформленный на сайте www.dj-store.ru. В свою очередь, магазин гарантирует высокое качество продукции, клиентское обслуживание, быструю доставку.

