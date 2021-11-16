Где приобрести оборудование для студии звукозаписи?

Сейчас огромное количество молодых людей занимается музыкальном творчеством на любительском или профессиональном уровнях. 

Так как сейчас невозможно представить процесс создания музыки без качественного оборудования, появляется вопрос: «А где же приобрести те или иные музыкальные инструменты и студийное оборудование? Что включено в стартовый набор домашней студии звукозаписи?». В этой статье мы поговорим про магазин DJSTORE и про основные элементы домашней студии.

Какие устройства необходимы для того, чтобы создать собственную музыкальную студию?

Как показывает практика и другие информационные данные, создание собственной домашней студии не занимает много времени, ну и, собственно, не требует огромного количества денежных средств. Да, по качеству звука студия с музыкальным оборудованием среднего сегмента будет отличаться от профессиональных инструментов для создания музыки. Но разницу смогут почувствовать только люди, которые разбираются в вопросе глубоко. Перечень вещей первой необходимости:
1. Необходим компьютер;
2. Наличие звуковой карты, которая отвечает за качественный звук, исходящий из компьютера;
3. Профессиональный софт DAW (Digital Audio Workstation). Грубо говоря, это программа, с помощью которой пишется музыка;
4. Профессиональные наушники;
5. Наличие студийных мониторов (дополнительных динамиков);
6. Конденсаторные микрофоны
7. Наличие профессиональных кабелей.
8. Клавишный MIDI-контроллер, упрощающий процесс создания музыки.

DJSTORE. Звук в деталях

В интернет-магазине DJSTORE можно найти не только музыкальные инструменты, но и профессиональное студийное и концертное оборудование. Компания работает вот уже тринадцать лет на рынке муз.оборудования. Доставка осуществляется на территории России, в Казахстан и Беларуссию. Какую продукцию можно приобрести на сайте магазина DJSTORE? Это может быть оборудование для музыкальных проектов в виде студий звукозаписи, классические музыкальные инструменты, синтезаторы аналогового и цифрового типа, светооборудование и прочие аксессуары. Так же в Санкт-Петербурге и в Москве есть розничные оффайн магазины, где можно попробовать и «пощупать» инструменты и другое оборудование, а так же забрать заказ, оформленный на сайте www.dj-store.ru. В свою очередь, магазин гарантирует высокое качество продукции, клиентское обслуживание, быструю доставку.
 

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