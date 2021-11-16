Генпрокуратура: чиновники незаконно купили себе имущество на ₽35 млрд

© KM.RU, Илья Шабардин

За девять месяцев 2021 года прокуроры направили в суды больше 3 тыс. исков о взыскании 52 млрд рублей [по коррупционным делам], из которых 35 млрд рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он отметил, что среди основных мер предупреждения коррупции «особое место занимает проводимая [прокуратурой] антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», пишет Znak.com. По словам Краснова, в Генпрокуратуре тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта для проведения таких экспертиз.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд рублей, в 2019-м — 55,1 млрд рублей.

Треть коррупционных преступлений, выявленных в прошлом году, приходится на сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности; 19,9% составляют преступления, совершенные в сфере деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности; 14,1% — образования; 8% — здравоохранения; 5,4% — финансовой деятельности; 5,1% — строительства; 4,9% — транспорта, — говорилось в докладе Игоря Краснова, представленном в Совфед весной этого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 00:29
    Гость: Караул! хулиган очки втирают!

    Как много! Воры ограбили россиянин на 300 руб каждого! Конечно это ощутимо для в общем-то нищих россиян. Но ведь очки нам втирают !
    Вспоминаю службу в армии, окружную армейскую газету. В порядее признания недостатков обычно сообщалось: рядовой Иванов был на построении на в пилотке без звездочки, а сержант Петров менял часовых без примкнутого к автомату штык -ножа. А то что половина пехотного полка свалила дизентерия-это был грех помельче и об этом не писали.
    Никуда коммунизм не делся! У нас десяток полковников за год больше украдут!

  2. 16.11.2021, 23:42
    Гость: и не только в

    Геленджике.. И в Анапе, и Сочи, и на Карибских островах, и на Ямайке.. И т.д..

  3. 16.11.2021, 23:06
    Гость: Александр

    Половина всех коррупционных дел в стране приходится на так называемых "силовиков" - оплот путинского режима. Да Путин и сам ещё тот "силовик".

  5. 16.11.2021, 21:20
    Гость: Жека

    Уважаемый Генпрокурор! + еще 650 квартир, полученных чиновниками незаконно + раздача квартир стоимостью десятки миллионов каждая Собяниным - актерам, актрисам, тем же чинушам московского уровня, которые имели в собственности жилье, не являлись малоимущими

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