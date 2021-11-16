Генпрокуратура: чиновники незаконно купили себе имущество на ₽35 млрд

20:13 16.11.2021

За девять месяцев 2021 года прокуроры направили в суды больше 3 тыс. исков о взыскании 52 млрд рублей [по коррупционным делам], из которых 35 млрд рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он отметил, что среди основных мер предупреждения коррупции «особое место занимает проводимая [прокуратурой] антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», пишет Znak.com. По словам Краснова, в Генпрокуратуре тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта для проведения таких экспертиз.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений в России составил 58 млрд рублей, в 2019-м — 55,1 млрд рублей.

Треть коррупционных преступлений, выявленных в прошлом году, приходится на сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности; 19,9% составляют преступления, совершенные в сфере деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности; 14,1% — образования; 8% — здравоохранения; 5,4% — финансовой деятельности; 5,1% — строительства; 4,9% — транспорта, — говорилось в докладе Игоря Краснова, представленном в Совфед весной этого года.