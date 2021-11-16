Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с Аргентиной и Бразилией

© KM.RU, Роман Погодаев

Россия с 1 декабря 2021 года возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом сегодня заявили в оперативном штабе.

С той же даты будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

Кроме того, в Италию добавится маршрут Жуковский — Рим с частотой 2 рейса в неделю, во Вьетнам маршруты Москва — Хошимин и Москва — Нячанг с частотой 2 рейса еженедельно на каждом. В Аргентину можно будет улететь по маршруту Москва — Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

Помимо этого, с 12 декабря Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией. По направлению Санкт-Петербург — Хельсинки каждый день будут ходить две пары поездов. Ранее РФ возобновила авиасообщение с Финляндией.

С лета 2020 года Россия поэтапно возобновляет авиасообщение с другими государствами, прерванное из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день полеты разрешены в несколько десятков государств. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 16:37
    Гость: Николай

    Это прекрасно. У наших бездарей было достаточно возможностей привлечь туристов, но жадность и лень победили. Чтож - времена сосания лапы возвращаются потихоньку.

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