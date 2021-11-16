РПЦ отказалась вводить QR-коды при посещении храмов

17:23 16.11.2021

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не намерена вводить ограничения, связанные с QR-кодами при посещении храмов.

При этом он отметил, что все требования властей по части антиковидных мер будут соблюдаться.

«Мы с самого начала пандемии заявляли, что посещение церкви не может быть предметом ограничений, связанных с присвоением каких-либо идентификаторов. Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов. Думаю, что это правило, при сохранении всех необходимых профилактических мер, существовало, и будет существовать в будущем. Все необходимые меры уже предпринимаются церковью. Они вполне сопоставимы с теми мерами, которые применяются во многих других публичных местах», - цитирует слова Кипшидзе радио «Говорит Москва».

Напомним, 12 ноября в Госдуму были внесены два законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.