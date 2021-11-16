РПЦ отказалась вводить QR-коды при посещении храмов

Храм Христа Спасителя

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не намерена вводить ограничения, связанные с QR-кодами при посещении храмов.

При этом он отметил, что все требования властей по части антиковидных мер будут соблюдаться.

«Мы с самого начала пандемии заявляли, что посещение церкви не может быть предметом ограничений, связанных с присвоением каких-либо идентификаторов. Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов. Думаю, что это правило, при сохранении всех необходимых профилактических мер, существовало, и будет существовать в будущем. Все необходимые меры уже предпринимаются церковью. Они вполне сопоставимы с теми мерами, которые применяются во многих других публичных местах», - цитирует слова Кипшидзе радио «Говорит Москва».

Напомним, 12 ноября в Госдуму были внесены два законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 00:29
    Гость: Гость

    Кстати, РПЦз во время войны как раз была на стороне фашизма с цифровыми идентификаторами. История повторяется, только в этот раз они не благославляют Ротшильда, Шваба, Гейтса и прочих гитлеров на войну с Россией, а сидят тихо, выжидают добычу. А впрочем война с Россией уже идет внутри России, еврей - католик Илларион в авангарде войны против нас.

  2. 16.11.2021, 23:44
    Гость: Гость

    А еще смирнов говорил- что надо чтобы советское поколение умерло, и после этого в России никогда не наступит социализм. Говорил это так что дрожь по коже, говорил,а между зубов у него застревали слова "мы им поможем побыстрей умереть" Что сейчас и делается. Старики остались без текущей медицинской помощи и их в первую волну истерии закрыли по квартирам.
    А смирнову темная беспамять и вечное вертение на сковородке. Аминь.

  3. 16.11.2021, 23:04
    Гость: Григорий

    Сегодня эта жуликоватая вороватая верхушка церкви пафосно талдычит:" Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов". И плохо знающие эту малину, очарованные сединой и рясами этих прохиндеев даже и поверят что слово их имеет вес. Но они завтра или сегодня через час могут не менее пафосно заявить что без кода заходить к ним страшный грех и они сами с царских времен закодированы. Этой шатии на лету переобуться-раз плюнуть.

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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