Коротко о создании первых криптовалют

13:48 18.11.2021

Существует огромное количество платежных сист

ем. Однако в этой статье мы хотели бы уделить особое внимание криптовалюте и историю ее происхождения.

Что такое криптовалюта?

Под криптовалютой подразумеваются цифровые денежные средства, которые имеют только электронный (небумажный) вид, создание которых базируется на применении криптографии и технологии блокчейн. С ними можно производить все те же операции, что и с «традиционными деньгами», а именно:

Покупать;

Продавать;

Отправлять другому человеку;

Переводить с одного счета другой;

Получать переводом.

Особенности криптовалюты

1. Она существует отдельно от банковской системы, отсюда децентрализация валюты;

2. Нельзя отменить или возвратить платеж;

3. Криптовалютные транзакции абсолютно прозрачны за счет применения технологии блокчейн;

4. Криптовалюта обладает определенных уровнем безопасности и защиты от хакерских атак;

5. Транзакции с помощью криптовалюты гарантируют анонимность;

6. Для того, чтобы управлять криптовалютой, существует ряд инструментов, к которым относится торговый бот для биржи криптовалют.

История создания криптовалюты

Криптовалюта – это абсолютно новая платежная система, которая существует с 2009 года, когда впервые был выпущен Биткоин. К слову, создателем Биткоина является Сатоши Накамото, однако, его личность до сих пор неизвестна. Существует предположения, что это псевдоним, а над Биткоином работала целая команда людей. После выпуска Биткоина, стали появляться еще криптовалюты – Лайткоин, Догикоин и так далее.

На данный момент, в мире насчитывается более пяти тысяч различных криптовалют, которые отличаются по таким критериям, как структура, цена, рыночная капитализации, количество и так далее. Но самыми распространенными все таки являются Биткоин, Бинанс Коин, Догикоин, Палкадот и другие.

