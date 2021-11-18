Коротко о создании первых криптовалют
ем. Однако в этой статье мы хотели бы уделить особое внимание криптовалюте и историю ее происхождения.
Что такое криптовалюта?
Под криптовалютой подразумеваются цифровые денежные средства, которые имеют только электронный (небумажный) вид, создание которых базируется на применении криптографии и технологии блокчейн. С ними можно производить все те же операции, что и с «традиционными деньгами», а именно:
- Покупать;
- Продавать;
- Отправлять другому человеку;
- Переводить с одного счета другой;
- Получать переводом.
Особенности криптовалюты
1. Она существует отдельно от банковской системы, отсюда децентрализация валюты;
2. Нельзя отменить или возвратить платеж;
3. Криптовалютные транзакции абсолютно прозрачны за счет применения технологии блокчейн;
4. Криптовалюта обладает определенных уровнем безопасности и защиты от хакерских атак;
5. Транзакции с помощью криптовалюты гарантируют анонимность;
6. Для того, чтобы управлять криптовалютой, существует ряд инструментов, к которым относится торговый бот для биржи криптовалют.
История создания криптовалюты
Криптовалюта – это абсолютно новая платежная система, которая существует с 2009 года, когда впервые был выпущен Биткоин. К слову, создателем Биткоина является Сатоши Накамото, однако, его личность до сих пор неизвестна. Существует предположения, что это псевдоним, а над Биткоином работала целая команда людей. После выпуска Биткоина, стали появляться еще криптовалюты – Лайткоин, Догикоин и так далее.
На данный момент, в мире насчитывается более пяти тысяч различных криптовалют, которые отличаются по таким критериям, как структура, цена, рыночная капитализации, количество и так далее. Но самыми распространенными все таки являются Биткоин, Бинанс Коин, Догикоин, Палкадот и другие.
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