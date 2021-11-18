«Никто из моих знакомых в ней не участвовал». Что означает перевыполнение плана по переписи населения?

Российские власти снова удивили: они переписали более 100% населения, чем вызвали не только недоумение, но и недоверие. Объяснения же Росстата не убеждают

Накануне.RU приводит соображения и мнения экспертов по поводу прошедшей переписи.

Глава Росстата Павел Малков сообщил, что превышение 100% могло появиться из-за дублирования переписных листов, одновременного участия и с переписчиком, и через "Госуслуги", из-за учета родственников, которые уже переехали, и т.д. Но все это звучит неубедительно. Если сейчас данные дублируются, то где уверенность, что за вычетом повторяющихся данных останутся все требуемые? Ведь перепись должна охватывать именно 100% населения. А такой уверенности пока нет, и первое впечатление - что власти хотят оттенить то, что они, возможно, просто переписали не всех.

Социолог Елена Башкирова говорит, что власти не должны были заявлять о том, что они переписали более 100% населения. Это свидетельствует о непрофессионализме.

Демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша отмечает, что в 2010 году в переписи приняли участие около 95% населения. А последняя перепись рискует стать самой худшей по качеству за все время из-за рекордно низкого охвата населения. Он считает, что перепись плохо освещалась в СМИ, а у людей и так в последние годы сильно упало доверие к государству.

Академик РАН экономист Сергей Глазьев пишет, что он почти не заметил прошедшую перепись.

"Никто из моих знакомых, которых я сегодня опросил, в ней не участвовал. Таким образом, в кругу хорошо известных мне людей, наоборот, только 1% принял участие в переписи. Ни к кому из них ни разу не пришли переписчики. В моем доме, как сегодня выяснилось, переписчица просидела весь период переписи в незаметном нежилом помещении, не привлекая внимания жителей, в ожидании посетителей. Очереди к ней замечено не было. Учитывая, что моя выборка состояла исключительно из москвичей с высокой компьютерной грамотностью, высшим образованием и пониманием социальной ответственности, рискую предположить, что по остальным социальным группам ситуация еще хуже", - написал Глазьев.

Он полагает, что по факту проводился переучет населения по имеющимся базам данных населения, но это фактически может означать фальсификацию данных.

Актриса Мария Шукшина подтверждает наблюдения академика. "Про свой дом могу сказать то же самое: переписчики(цы) замечены не были...) Не поленилась спросила друзей - некоторые даже не знали, что перепись проходила... мимо))", - написала она.

Ведущая Анна Шафран также сообщила: "Перепись прошла мимо почти всех знакомых". Она разместила в своем телеграм-канале опрос, в котором поучаствовали более 9 тыс. человек. Результаты более, чем красноречивы. 52% ответили, что ни их, ни их знакомых не переписали, а 9% даже не знали о переписи. Только 25% сообщили, что переписали всех знакомых, а 14% - что лично их нет, но знакомых - да.

И хотя, конечно, эта выборка не является репрезентативной и можно поставить под сомнение, что абсолютно все ответы правдивые, но цифры уж очень настораживающие, говорят сами за себя. По меньшей мере несколько тысяч человек, и это только среди читателей канала Шафран, в переписи не участвовали. Что же в целом?

"Теперь пройдет "подчистка" шероховатостей - и все станет тип-топ. Уже никто и не пытается скрывать, что перепись 2021 года — чистой воды фейк и банальное освоение выделенного бюджета. Просто потому, что так переписи не проводят", - пишет аналитик Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид).

Он видит приписки и ложь, считает, что правил нет, а правда фактически запрещена. Поэтому удивляться нечему.

Студентка второго курса социологии СПбГу, которая участвовала в переписи, Екатерина Малютина рассказала, что перепись проходила в условиях большой неразберихи, а лично у нее при обходе 32% квартир в один день появилась цифра 97%. Интересно, что о том же относительно прошлой переписи неоднократно говорил историк Андрей Фурсов, который ссылался на информацию от ее участников в Москве.

Обращает на себя внимание то, что эта перепись уже была частично цифровой, но толку от этого - ноль. Цифровизация сама по себе ничего не дает, так как за любой цифровой системой стоят люди.

Похоже, что прошедшая перепись уже претендует на получение определения как самой неадекватной в истории страны. И это, на самом деле, печально. Ведь перепись не просто чиновничий отчет с какими-то цифрами - это картина демографической реальности. То, что адекватной картины этой реальности нет ни у кого в стране, свидетельствует о том, что она быстро деградирует. И это не может не вызывать огромную тревогу за судьбу страны...