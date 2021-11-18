«Никто из моих знакомых в ней не участвовал». Что означает перевыполнение плана по переписи населения?
Накануне.RU приводит соображения и мнения экспертов по поводу прошедшей переписи.
Глава Росстата Павел Малков сообщил, что превышение 100% могло появиться из-за дублирования переписных листов, одновременного участия и с переписчиком, и через "Госуслуги", из-за учета родственников, которые уже переехали, и т.д. Но все это звучит неубедительно. Если сейчас данные дублируются, то где уверенность, что за вычетом повторяющихся данных останутся все требуемые? Ведь перепись должна охватывать именно 100% населения. А такой уверенности пока нет, и первое впечатление - что власти хотят оттенить то, что они, возможно, просто переписали не всех.
Социолог Елена Башкирова говорит, что власти не должны были заявлять о том, что они переписали более 100% населения. Это свидетельствует о непрофессионализме.
Демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша отмечает, что в 2010 году в переписи приняли участие около 95% населения. А последняя перепись рискует стать самой худшей по качеству за все время из-за рекордно низкого охвата населения. Он считает, что перепись плохо освещалась в СМИ, а у людей и так в последние годы сильно упало доверие к государству.
Академик РАН экономист Сергей Глазьев пишет, что он почти не заметил прошедшую перепись.
"Никто из моих знакомых, которых я сегодня опросил, в ней не участвовал. Таким образом, в кругу хорошо известных мне людей, наоборот, только 1% принял участие в переписи. Ни к кому из них ни разу не пришли переписчики. В моем доме, как сегодня выяснилось, переписчица просидела весь период переписи в незаметном нежилом помещении, не привлекая внимания жителей, в ожидании посетителей. Очереди к ней замечено не было. Учитывая, что моя выборка состояла исключительно из москвичей с высокой компьютерной грамотностью, высшим образованием и пониманием социальной ответственности, рискую предположить, что по остальным социальным группам ситуация еще хуже", - написал Глазьев.
Он полагает, что по факту проводился переучет населения по имеющимся базам данных населения, но это фактически может означать фальсификацию данных.
Актриса Мария Шукшина подтверждает наблюдения академика. "Про свой дом могу сказать то же самое: переписчики(цы) замечены не были...) Не поленилась спросила друзей - некоторые даже не знали, что перепись проходила... мимо))", - написала она.
Ведущая Анна Шафран также сообщила: "Перепись прошла мимо почти всех знакомых". Она разместила в своем телеграм-канале опрос, в котором поучаствовали более 9 тыс. человек. Результаты более, чем красноречивы. 52% ответили, что ни их, ни их знакомых не переписали, а 9% даже не знали о переписи. Только 25% сообщили, что переписали всех знакомых, а 14% - что лично их нет, но знакомых - да.
И хотя, конечно, эта выборка не является репрезентативной и можно поставить под сомнение, что абсолютно все ответы правдивые, но цифры уж очень настораживающие, говорят сами за себя. По меньшей мере несколько тысяч человек, и это только среди читателей канала Шафран, в переписи не участвовали. Что же в целом?
"Теперь пройдет "подчистка" шероховатостей - и все станет тип-топ. Уже никто и не пытается скрывать, что перепись 2021 года — чистой воды фейк и банальное освоение выделенного бюджета. Просто потому, что так переписи не проводят", - пишет аналитик Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид).
Он видит приписки и ложь, считает, что правил нет, а правда фактически запрещена. Поэтому удивляться нечему.
Студентка второго курса социологии СПбГу, которая участвовала в переписи, Екатерина Малютина рассказала, что перепись проходила в условиях большой неразберихи, а лично у нее при обходе 32% квартир в один день появилась цифра 97%. Интересно, что о том же относительно прошлой переписи неоднократно говорил историк Андрей Фурсов, который ссылался на информацию от ее участников в Москве.
Обращает на себя внимание то, что эта перепись уже была частично цифровой, но толку от этого - ноль. Цифровизация сама по себе ничего не дает, так как за любой цифровой системой стоят люди.
Похоже, что прошедшая перепись уже претендует на получение определения как самой неадекватной в истории страны. И это, на самом деле, печально. Ведь перепись не просто чиновничий отчет с какими-то цифрами - это картина демографической реальности. То, что адекватной картины этой реальности нет ни у кого в стране, свидетельствует о том, что она быстро деградирует. И это не может не вызывать огромную тревогу за судьбу страны...
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сейчас власть не заинтересована в реальных цифрах. Страна стремительно вымирает. За то население добитое чиновниками с помощью антиковидных мер активно замещается азиатами и кавказцами.
Мы вступили в эру масштабного вранья. Благо созданная ими система "цифровой экономики" позволяет манипулировать цифрами, от выборов до численности населения и цен, инфляции итд..
И их не смущает то, что все и так видят реальные цены в магазинах, которые сказочно отличаются от пропаганды на "1 канале" и ОРТ.
Я указал на сайтах "мир тесен" на это несоответствие господам до пены у рта доказывающих, что Гегемон 42 раза спас Россию и всех переиграл, там на меня набросились с стандартными клише "ты навальнист, да ты с Украины, да ты агент госдепа..."
"Никто из моих знакомых, которых я сегодня опросил, в ней не участвовал."
Так и я, почти месяц без малого проторчал дома делая ремонт, никто не приходил! Я всех долгожителей в доме опросил, не к кому не приходили вообще!
Сколько там выделили средств на перепись? 70% это суммы просто разворованы. Как обычно.
У меня переписчики не появились. В квартире всегда кто-то есть, потому что тесть, инвалид ВОВ, лежачий больной. Ждал до последнего дня. Спросил у охраны (вход только через нее) приходили ли переписчики. Приходили. Были около часа. А в доме 96 квартир. Пока среди соседей не обнаружил ни одного, кто участвовал в переписи. Так что в 100 с лишним процентов поверить не могу. А вот в то, что "освоили" бюджетные средства, верю. Жаль, что теперь строить планы будут на основе такой "всероссийской переписи".
Перепись уже прошла? Незачёт! Не было никакой переписи!
Согласен с Анатолием Несмияном.
В век цифровизации проводить какую-то непонятную перепись населения-это верх глупости.
Но скорее всего это просто банальный распил,воровство бюджетных средств.
Говоря другим словами чистой воды коррупция!
И кто-то из высоких чинов принявших и одобривших такое решение должен за это ответить!
Ибо,вся полная информация о людях давно уже есть в ведомственных базах МВД,ПФР,ФНС,Росреестра,ФОМС и ЗАГСа.
Что мешало Росстату запросить то,что нужно оттуда по межведомственным каналам связи и затем уже свести всё воедино?
Тем более у нас же якобы не объявленная официально пандемия и нагнетаемая властями истерия с ковидобесием.Поэтому даже к тем к кому приходили переписчики многих их просто не пускали на порог.
Какая уж тут в этих условиях может быть всеобщая перепись?
Или левая рука не знает,что делает правая?