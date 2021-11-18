За неполную выплату алиментов можно будет попасть под арест на 15 суток

За неполную уплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, россияне могут быть арестованы до 15 суток. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума, сообщает газета "КоммерсантЪ".

Законопроект предусматривает внесение поправок в ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая определяет санкции за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Сейчас документ указывает, что неуплата родителем "без уважительных причин в нарушение решения суда" алиментов на несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей наказывается обязательными работами на срок до 150 часов, административным арестом на срок от 10 до 15 суток, а при невозможности применения этих санкций — штрафом в 20 тыс. руб. Законопроект предлагает дополнить данный пункт нормой, по которой наказание должно применяться и при неуплате алиментов "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением".

Отмечается, что распространенной практикой является то, когда неплательщики алиментов платят лишь часть суммы, и в результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей.

"Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Как подчеркивает издание, сейчас в обороте приставов находятся около 800 тыс. производств о взыскании алиментов. В Минюсте ранее предлагали создать реестр соответствующих должников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 15:03
    Гость: Бобёр

    В РФ еще остались семьи с детьми? Или это те которых 101% переписали?
    Кстати перепись похоже велась только среди мертвых душ, живущих в электронном голосовании.

  2. 18.11.2021, 14:29
    Гость: ЖЕКА

    Будут 15 суток? Отлично. Алиментщик в это время не работает - дети в минусе. Уволят такого сотрудника - дети - два раза в минусе

  3. 18.11.2021, 10:59
    Гость: Шило

    Вы чо ваааще, детей надо клепать!!! Родине нужны солдаты и медсестры!!! Кто Отчизну звщищать будет!!!???
    Какие Элементы!!!??? РРДМНА должна воспитывать! Иначе, на китайский передем!

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© KM.RU, Кирилл Дуболев
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