За неполную выплату алиментов можно будет попасть под арест на 15 суток

08:45 18.11.2021

За неполную уплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей, россияне могут быть арестованы до 15 суток. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума, сообщает газета "КоммерсантЪ".

Законопроект предусматривает внесение поправок в ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая определяет санкции за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Сейчас документ указывает, что неуплата родителем "без уважительных причин в нарушение решения суда" алиментов на несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей наказывается обязательными работами на срок до 150 часов, административным арестом на срок от 10 до 15 суток, а при невозможности применения этих санкций — штрафом в 20 тыс. руб. Законопроект предлагает дополнить данный пункт нормой, по которой наказание должно применяться и при неуплате алиментов "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением".

Отмечается, что распространенной практикой является то, когда неплательщики алиментов платят лишь часть суммы, и в результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей.

"Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркивает издание, сейчас в обороте приставов находятся около 800 тыс. производств о взыскании алиментов. В Минюсте ранее предлагали создать реестр соответствующих должников.