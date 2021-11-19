В Хабаровском крае введена обязательная вакцинация для студентов

13:08 19.11.2021

В Хабаровском краю введена обязательная вакцинация от COVID-19 студентов вузов, техникумов и колледжей возрастом от 18 лет и старше. Соответствующее постановление выпущено управлением Роспотребнадзора по краю.

Прививка будет для них обязательной «по эпидемическим показаниям», говорится в постановлении.

По словам чиновников, студенты часто болеют бессимптомно. При этом они мобильны и, как считают в Роспотребнадзоре, могут заражать старшее поколение.

Также Роспотребнадзор обязал привиться сотрудников аэропортов, персонал авиакомпаний, работников морских и речных портов. На этих предприятиях должны привиться 80% персонала, первую дозу они должны получить до 13 декабря, вторую - до 13 января, сообщает «Интерфакс».

Также в регионе введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и вахтовиков.