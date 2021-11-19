В Хабаровском крае введена обязательная вакцинация для студентов
В Хабаровском краю введена обязательная вакцинация от COVID-19 студентов вузов, техникумов и колледжей возрастом от 18 лет и старше. Соответствующее постановление выпущено управлением Роспотребнадзора по краю.
Прививка будет для них обязательной «по эпидемическим показаниям», говорится в постановлении.
По словам чиновников, студенты часто болеют бессимптомно. При этом они мобильны и, как считают в Роспотребнадзоре, могут заражать старшее поколение.
Также Роспотребнадзор обязал привиться сотрудников аэропортов, персонал авиакомпаний, работников морских и речных портов. На этих предприятиях должны привиться 80% персонала, первую дозу они должны получить до 13 декабря, вторую - до 13 января, сообщает «Интерфакс».
Также в регионе введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и вахтовиков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть три способа борьбы с коронавирусом.
1. Китайский — жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
2. Шведский — не делать ничего.
3. Русский — объявить китайский, реализовать шведский, разницу — украсть.
И люди после этого пишут добровольное согласие...
Всех перколют. По много раз.
Почему какой то роспотребнадзор что то требует? Если это прививка, то почему тогда не несёт ответственность, ведь каждый, кого хотят "привить" подписывается, что он "добровольно" согласился, хотя по сути это медицинские опыты над людьми, что прямо запрещено Конституцией.
А я не верю в пандемию ковида. Сегодня, 19.11.2021 г., я спал на балконе квартиры. Там у меня окно открытое менее, чем в полуметре от моей головы. Так что свежего воздуха хватает. Температура воздуха утром на моём термометре была +4. Прибежал на озеро и сделал заплыв на 23 взмаха. Потом сделал зарядку, не вытираясь и не одеваясь, стоя босиком на сапогах, в которых прибежал на озеро. Потом бегом вернулся домой. Утром работал в своём бюро переводов. После обеда поеду на велосипеде на дачу и поработаю там физически. Прививаться я уже отказался ещё в феврале. У меня нет ни одной прививки от ковида. ПЦР-тестов и тестов на антитела не сдавал. Не раскаиваюсь. От гриппа последние 30 лет точно не прививался. Но гриппом не болел. Так что нужна мне и вакцина от коронавируса как собаке пятая нога. А ведь мне 70 лет. В больницах и аптеках вообще не был с самого начала т. н. пандемии. К-вирус уже оказался бессильным против моей иммунной системы, ибо я контактировал с позднее заболевшими, но сам не заболел, хотя от начала «пандемии» уже больше полутора лет. В качестве работы от Бога в прошлом году перевёл книгу «Натуральная медицина» д-ра Гувера. Советую также всем прочесть книгу Аре Ваерланда «В котле болезней», которую я перевёл в 2011 г.. Обе книги можно найти в интернете и бесплатно скачать. Именно эти книги научили меня более или менее правильно питаться, не бояться никаких вирусов, не верить в вакцинацию как панацею от заразных болезней и спать на улице, где самый свежий воздух.