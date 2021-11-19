Больше половины россиян рассказали о переработках

12:32 19.11.2021

Большинство сотрудников в России — 57% — работают сверхурочно. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску трудоустройства «Работа.ру». Участие в нем приняли 6000 человек из разных регионов страны.

По данным исследования, доля перерабатывающих мужчин больше, чем женщин: по 63 и 45%. При этом у 42% россиян, тратящих на выполнение служебных обязанностей больше положенного времени, сверхурочный объем работы оценивается более чем в 10 часов в неделю. Еще у 17% этот показатель составляет до четырех часов каждую неделю, по 14% — до шести и до восьми часов соответственно, у 10% — до двух часов, а у 3% — до часа.

Лишь половина признавшихся в переработках полагают, что это негативно сказывается на их физическом состоянии. Около 70% таких респондентов пожаловались на усталость и быструю утомляемость. Среди прочих отрицательных эффектов опрошенные указали снижение трудоспособности (45%), выгорание (43%), боли в спине, шее и позвоночнике и ухудшение осанки (37%), депрессию и повышенную тревожность (35%), головную боль (31%), снижение иммунитета (21%), а также боли в сердце и прочие сосудистые заболевания (17%). В числе минусов, не связанных со здоровьем, граждане отметили отсутствие развлечений и культурной жизни, разрыв связи с друзьями и ссоры в семье.

Только 11% респондентов отметили, что их работодатели поощряют переработки бонусами. О негативном отношении руководства к сверхурочной работе заявили 4% опрошенных.

Более четверти — 27% — участников исследования рассказали, что в их организациях не принято задерживаться. У 18% не следят за временем начала и завершения работы, если обязанности выполняются хорошо. При этом примерно каждый седьмой респондент (14%) сообщил, что в его компании «косо смотрят» на тех, кто уходит с работы вовремя.