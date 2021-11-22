Пассажиропоток в Татарстане снизился на 20-30% после введения QR-кодов

22:20 22.11.2021

Введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане привело к резкому снижению пассажиропотока, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" замминистра транспорта республики Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом", - цитирует Егорова ТАСС.

Егоров рассказал, что был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Случай произошел утром в понедельник, кондуктора осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе. Татарстан стал первым из регионов России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.