Пассажиропоток в Татарстане снизился на 20-30% после введения QR-кодов

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане привело к резкому снижению пассажиропотока, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" замминистра транспорта республики Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом", - цитирует Егорова ТАСС

Егоров рассказал, что был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора. Случай произошел утром в понедельник, кондуктора осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе. Татарстан стал первым из регионов России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 08:50
    Гость: stalker

    А чего тут понимать. Воспользоваться общественным транспортом теперь не могут следующие категории лиц: имеющие медицинские отводы от вакцинации, поставившие только один компонент вакцины. У всех у них нет этого кода. А раз нет, то и поездок нет. Вне зависимости от того работают они или нет. Так что это удар не только по перевозчикам, но и по другим отраслям экономики. А главное, по социальному положению граждан. Ведь им теперь альтернативу надо искать общественному транспорту. Да и тем, кто вакцинирован и имеет коды, теперь приходится на работу гораздо дольше добираться. Ведь на проверки кодов на каждой остановке уйма времени уходит.

  3. 23.11.2021, 08:33
    Гость: Гость

    Все действия татарских властей направлены на подрыв авторитета власти федеральной( после отмены поста президента Татарстана). Странно, что СК РФ ещё спит. Следователи ещё вчера должны были начать допросы ответственных лиц в Казани!

  5. 23.11.2021, 06:38
    Гость: Гость

    Чего добиваются в Казани? Что бы люди пересели на свой личный транспорт? Чтобы Казань встала в пробках? Добьются. И что делать людям с обычным, кнопочным телефоном? В нем нет интернета. Может, в Татарии всем бесплатно смартфоны выдают?

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