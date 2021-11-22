Жители России назвали размер достойной пенсии
Сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob провел исследование, выявившее уровень пенсии, который россияне считают достойной.
Люди младше 24 лет заявили, что достойно жить можно на 35 800 рублей в месяц, а участники опроса старше 45 лет назвали сумму в 45 000 рублей. В среднем граждане России считают, что достаточный размер пенсии должен составлять 43 000.
При это 28% респондентов планируют работать после выхода на пенсию, а жить исключительно на государственную выплату намерены 24% опрошенных. На личные сбережения планируют жить только у 14% участников, а иные источники дохода назвали 7%. На негосударственные пенсионные фонды рассчитывают всего 4% жителей России. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100.
При этом отмечается, что в 2009 году жить на личные сбережения планировали более 30% граждан, а на государственную пенсию рассчитывали всего 7%.
«Достойная пенсия на сегодняшний день - это, по-вашему, сколько?»
Изображение с сайта superjob.ru
«Как вы считаете, каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возраста?»
Изображение с сайта superjob.ru
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это показатель только минимального размера пенсий. на уровне Польши. Почему Польши? Да потому что такая информация есть в СМИ.
На такую пенсию действительно можно существовать, но только - пока, так как цены растут по часам и предела этому не будет. Рынок -есть рынок.
пенсии у них уже с этого года 360-370 евро.
средняя тогда была 110.
Воспитатели детских садов и медсестры получали 80-90 рублей,поэтому сплошь и рядом,работали на полторы ставки.От этого страдало и качество работы и их собственное самочувствие. Врачи и инженеры после вузов ставки-120-130 рублей.Они тоже все "бездельники -сидельцы"?
ПРАВИТЕЛЕ.....,- а просто пожить не пробовали?