Жители России назвали размер достойной пенсии

Пенсионерки

Сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob провел исследование, выявившее уровень пенсии, который россияне считают достойной.

Люди младше 24 лет заявили, что достойно жить можно на 35 800 рублей в месяц, а участники опроса старше 45 лет назвали сумму в 45 000 рублей. В среднем граждане России считают, что достаточный размер пенсии должен составлять 43 000.

При это 28% респондентов планируют работать после выхода на пенсию, а жить исключительно на государственную выплату намерены 24% опрошенных. На личные сбережения планируют жить только у 14% участников, а иные источники дохода назвали 7%. На негосударственные пенсионные фонды рассчитывают всего 4% жителей России. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100.

При этом отмечается, что в 2009 году жить на личные сбережения планировали более 30% граждан, а на государственную пенсию рассчитывали всего 7%.

«Достойная пенсия на сегодняшний день - это, по-вашему, сколько?»


Изображение с сайта superjob.ru

«Как вы считаете, каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возраста?»


Изображение с сайта superjob.ru

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2021, 19:25
    Гость: Евгений В

    Это показатель только минимального размера пенсий. на уровне Польши. Почему Польши? Да потому что такая информация есть в СМИ.
    На такую пенсию действительно можно существовать, но только - пока, так как цены растут по часам и предела этому не будет. Рынок -есть рынок.

  4. 22.11.2021, 18:27
    Гость: сам не ври

    Воспитатели детских садов и медсестры получали 80-90 рублей,поэтому сплошь и рядом,работали на полторы ставки.От этого страдало и качество работы и их собственное самочувствие. Врачи и инженеры после вузов ставки-120-130 рублей.Они тоже все "бездельники -сидельцы"?

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