В Совфеде допустили принятие поправок к закону об иноагентах
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет проводить анализ закона об иноагентах, не исключено появление новых инициатив. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов на брифинге в МИА «Россия сегодня».
«У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — приводит его слова РБК.
Как отметил Климов, парламентарии рассматривают инициативы, которые предлагают их коллеги и оппоненты. К рассмотрению конкретных вопросов сенаторы вернутся после обсуждения с экспертным сообществом.
«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — сказал глава комиссии.
В 2012 году депутаты Госдумы одобрили законопроект об НКО-иноагентах, в 2017-м было введено понятие СМИ-иноагента. Такой статус может получить организация, издание или отдельный журналист, которые, по данным Минюста РФ, имели иностранное финансирование и вели политическую деятельность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как ты.
Только в сторону ужесточения! Как только какая-нить западная... начинает говорить об отмене закона об иногентах, надо на следующий день его ужесточать, что бы отвадить у подпиндосников желание вмешиваться в дела России.
Надо отлавливать по ИП-адресам всяких предателей, но не записывать их в агенты, а сразу отправлять в компанию Немцову, Гайдару, Троцкому и Аллену Даллесу.
С каким это "экспериным сообществом", сенаторы это обсуждать будут? Каким то секретным чувакам на сходняке с понятиями эти законы стыковать надо?
В лице несменяемого президента?
По уйме подлянок уж если не он,
То кто вообще "иностранный шпион"?