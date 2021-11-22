В Совфеде допустили принятие поправок к закону об иноагентах

12:23 22.11.2021

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет проводить анализ закона об иноагентах, не исключено появление новых инициатив. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов на брифинге в МИА «Россия сегодня».

«У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — приводит его слова РБК.

Как отметил Климов, парламентарии рассматривают инициативы, которые предлагают их коллеги и оппоненты. К рассмотрению конкретных вопросов сенаторы вернутся после обсуждения с экспертным сообществом.

«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — сказал глава комиссии.

В 2012 году депутаты Госдумы одобрили законопроект об НКО-иноагентах, в 2017-м было введено понятие СМИ-иноагента. Такой статус может получить организация, издание или отдельный журналист, которые, по данным Минюста РФ, имели иностранное финансирование и вели политическую деятельность.