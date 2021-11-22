В Совфеде допустили принятие поправок к закону об иноагентах

© KM.RU, Алексей Белкин

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета будет проводить анализ закона об иноагентах, не исключено появление новых инициатив. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов на брифинге в МИА «Россия сегодня».

«У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — приводит его слова РБК.

Как отметил Климов, парламентарии рассматривают инициативы, которые предлагают их коллеги и оппоненты. К рассмотрению конкретных вопросов сенаторы вернутся после обсуждения с экспертным сообществом.

«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — сказал глава комиссии.

В 2012 году депутаты Госдумы одобрили законопроект об НКО-иноагентах, в 2017-м было введено понятие СМИ-иноагента. Такой статус может получить организация, издание или отдельный журналист, которые, по данным Минюста РФ, имели иностранное финансирование и вели политическую деятельность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.11.2021, 18:18
    Гость: личный опыт

    Только в сторону ужесточения! Как только какая-нить западная... начинает говорить об отмене закона об иногентах, надо на следующий день его ужесточать, что бы отвадить у подпиндосников желание вмешиваться в дела России.

  3. 22.11.2021, 17:05
    Гость: erg

    Надо отлавливать по ИП-адресам всяких предателей, но не записывать их в агенты, а сразу отправлять в компанию Немцову, Гайдару, Троцкому и Аллену Даллесу.

  4. 22.11.2021, 16:06
    Гость: www

    С каким это "экспериным сообществом", сенаторы это обсуждать будут? Каким то секретным чувакам на сходняке с понятиями эти законы стыковать надо?

  5. 22.11.2021, 15:59
    Гость: "Не видят" сенаторы иноагента

    В лице несменяемого президента?
    По уйме подлянок уж если не он,
    То кто вообще "иностранный шпион"?

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