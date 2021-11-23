На жителя Мордовии завели уголовное дело за отрицание 23 Февраля и 8 Марта

Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

На жителя Мордовии возбудили уголовное дело за отрицание 8-го марта и 23-го февраля. Он опубликовал во "ВКонтакте" статью, в которой раскритиковал эти два дня праздника.

Житель совхоза "Коммунар" Николай Пискунов разместил публикацию: "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!".  Конкретного ответа он в своей публикации дать не смог, но пришёл к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит, пишет Телеграм-канал Baza.

Одним из прочитавших пост оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму оперуполномоченный ЦПЭ Мордовии Солдаткин. Солдаткин, который сообщил о произошедшем в Следственный комитет.

Пискунова отправили под подписку о невыезде. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 04:12
    Гость: ABCD

    23 февраля ладно, советский праздник. А вот 8 марта да, это еврейский праздник "пурим" который стал общесоюзным по предложению Клары Цеткин.
    Я вижу что власти бегут быстрее Кремлёвского паровоза в погоне за ЛЮБЫМ инакомыслием. Я бы его перенёс на 2 мая, что бы упиться как раз 2 дня.
    Так скоро будут сажать за отрицание Нового года 1 января, за отрицание дня рождения Патриция в конце концов...
    Хотелось бы посмотреть на ворожение фейса судьи которой потешные стряпчие приволокут горемычного холопа с таким вот обвинением. Надеюсь больше 12 лет ему не дадут.

  2. 24.11.2021, 03:51
    Гость: спокойный

    а может тогда восстановим день 7 ноября день годовщины великой октябрьской социалистической революции как тогда это называли и будем праздновать день рождение владимира ильича как раньше

  3. 24.11.2021, 03:21
    Гость: Павлик Морозов

    Пока Солдаткин заводит и прогревает механизм ,я полностью готов к сотрудничеству.Жду реквизиты для стук-опций .Трепещи контра!Кто не спрятался ,я не виноват.

  5. 24.11.2021, 02:28
    Гость: Допищался Пискунов

    А Солдаткин молодец - защитил свой праздник. И женщин в обиду не дал (по-моему в свое время Жириновский тоже что-то похожее пищал, но ему сошло с рук).

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