На жителя Мордовии завели уголовное дело за отрицание 23 Февраля и 8 Марта

23:16 23.11.2021

На жителя Мордовии возбудили уголовное дело за отрицание 8-го марта и 23-го февраля. Он опубликовал во "ВКонтакте" статью, в которой раскритиковал эти два дня праздника.

Житель совхоза "Коммунар" Николай Пискунов разместил публикацию: "Что мы празднуем 23 февраля и 8 марта?!". Конкретного ответа он в своей публикации дать не смог, но пришёл к выводу, что ничего дельного в эти два дня не происходит, пишет Телеграм-канал Baza.

Одним из прочитавших пост оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму оперуполномоченный ЦПЭ Мордовии Солдаткин. Солдаткин, который сообщил о произошедшем в Следственный комитет.

Пискунова отправили под подписку о невыезде.