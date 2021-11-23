Россия с Таджикистаном создадут объединенную систему ПВО

22:44 23.11.2021

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года и заключается на 5 лет с дальнейшим автоматическим продлением на очередные 5 лет. С российской стороны в переговорах участвовал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

Согласно тексту соглашения, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Координацию совместных действий сил осуществляет главнокомандующий ВКС Вооруженных Сил РФ.

Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении РФ и Таджикистаном ратификационных процедур.