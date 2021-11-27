На заводе боеприпасов в Дзержинске произошли взрывы и пожар

12:17 27.11.2021

На заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область) сработала пожарная сигнализация, а затем произошло несколько взрывов и возникло возгорание "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Пожар тушат на площади 900 кв. м. Открытое горение ликвидировано.

Пострадали два человека. Жертв нет. По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет.

Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов. Также на месте наблюдается черный дым.

Приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.