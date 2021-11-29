В школьную программу в Чечне включили учебник об Ахмате Кадырове
В школьную программу для старшеклассников в Чечне включили учебник о первом президенте республики Ахмате Кадырове, пишет РБК со ссылкой на ЧГТРК «Грозный».
Речь идет об учебном пособии под названием "Путь, озаренный светом", предназначенным для учеников 9-11 классов в качестве дополнительного материала по изучении истории. В нем рассказывается о жизни и деятельности Ахмата Кадырова, о его работе, политических взглядах и достижениях. В частности оно содержит интервью, статьи, речи, имеющие научную практическую ценность.
Автором пособия является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.
Отмечается, что учебник начали изучать в школах с сентября текущего года и ему уделяется большое количество учебных часов.
Ахмат-Хаджи Кадыров занимал пост главы республики с 2003 года, погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В тот же год это звание получил Рамзан Кадыров — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сколько денег Русский народ тратит в год на содержание президента, не тратит ни одно государство на всю властьза десять лет. А если еще учесть траты на его окружение? А Чечня все же победители, мир с ними власть РФ купила, так что приходится платить.
Так породи и воспитай такого богатыря сама. А коли стара для такого дела, то вини сама себя, почему не родила и не воспитала нового Илюшу Муромского.
"для несведущих Кадыров старший сохранил чеченцев"
Это малая правда.
Полная правда - АК и ВП, его команда того времени спасли не только РФ, но куски быв. СССР, к. было спланировано/уготовлено Ирак, Ливия, Сирия,...в одном флаконе, а вот Украину уже не кому было спасать, ни украинского АК, ни РФ-ской....
Справедливо/достойно, его, АК, имя было в школьной программе/учебнике истории на всей территории РФ.
АК – это как раз тот образец, о к. сказано: - "Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни,... Имеющий ухо да слышит"/Апок. 3,5-6/.
Это все шестерки. Ахматка Дыров - вот это был главный бармалей.
Сохранил чеченцев и не только их, товарищ Сталин, который с учетом достижений чеченского народа в военное время, ограничился только высылкой, а не расстрелом граждан СССР призывного возраста за отказ в мобилизационных мероприятиях, и пособничество врагу