В школьную программу в Чечне включили учебник об Ахмате Кадырове

09:40 29.11.2021

В школьную программу для старшеклассников в Чечне включили учебник о первом президенте республики Ахмате Кадырове, пишет РБК со ссылкой на ЧГТРК «Грозный».

Речь идет об учебном пособии под названием "Путь, озаренный светом", предназначенным для учеников 9-11 классов в качестве дополнительного материала по изучении истории. В нем рассказывается о жизни и деятельности Ахмата Кадырова, о его работе, политических взглядах и достижениях. В частности оно содержит интервью, статьи, речи, имеющие научную практическую ценность.

Автором пособия является начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов.

Отмечается, что учебник начали изучать в школах с сентября текущего года и ему уделяется большое количество учебных часов.

Ахмат-Хаджи Кадыров занимал пост главы республики с 2003 года, погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России. В тот же год это звание получил Рамзан Кадыров — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».