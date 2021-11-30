Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в хищениях

08:45 30.11.2021

Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников Росгвардии в хищениях и злоупотреблениях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) "Недвижимость", пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

Как отмечает издание, информационная система "Недвижимость" должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. На нее было потрачено 200 млн руб., однако она так и не заработала.

Изначально договоры на создание данной системы были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Было заключено в общей сложности пять госконтрактов, по которым "Недвижимость" должна была заработать к 2016 году. В том же году на основе прекративших существование ВВ МВД была создана Росгвардия.

В ходе внутреннего расследования по распоряжению директора службы Виктора Золотова выяснилось, что по факту "Недвижимость" существовала только на бумаге, а выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены.

Отмечается, что в 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй, но так и не запущенной в действие ИС "Недвижимость".

В возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), заподозрили бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова, а также главу департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова. Также в особо крупном мошенничестве заподозрили генерал-майора, замначальника главного управления связи Росгвардии Андрея Козлова и троих офицеров в звании полковника.

По итогам проверки материалы для возбуждения уголовного дела о махинациях направлены в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).