Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в хищениях
Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников Росгвардии в хищениях и злоупотреблениях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) "Недвижимость", пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
Как отмечает издание, информационная система "Недвижимость" должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. На нее было потрачено 200 млн руб., однако она так и не заработала.
Изначально договоры на создание данной системы были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Было заключено в общей сложности пять госконтрактов, по которым "Недвижимость" должна была заработать к 2016 году. В том же году на основе прекративших существование ВВ МВД была создана Росгвардия.
В ходе внутреннего расследования по распоряжению директора службы Виктора Золотова выяснилось, что по факту "Недвижимость" существовала только на бумаге, а выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены.
Отмечается, что в 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй, но так и не запущенной в действие ИС "Недвижимость".
В возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), заподозрили бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова, а также главу департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова. Также в особо крупном мошенничестве заподозрили генерал-майора, замначальника главного управления связи Росгвардии Андрея Козлова и троих офицеров в звании полковника.
По итогам проверки материалы для возбуждения уголовного дела о махинациях направлены в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).
Комментарии читателей Оставить комментарий
к Навальному?
Видишь ли, все видюхи и всё выложенное должно быть правдой. Когда выкладывают ложь - это тоже воровство доброго имени и авторитета. А вор должен сидеть в тюрьме.
Ну и предложения. Один (даже двое) говорит,что Россию спасут сталинисты с растрелами. Другой говорит, что Россию спасут ефрейторы. А теперь послушайте одну умную мысль, только не обижайтесь. Коррупцию заложили когда выдумали новым силовикам дать название «Росгвардия». В истории уже было понятие- «гвардейцы».Великий историк А. Дюма показал их подлейшие души. Предлагаю переименовать Росгвардию в Росмушкетёрию. Россия уже имеет положительный опыт в этом вопросе. Переименовали же милицию в полицию- и где там коррупция и другие отрицательные явления? Ку- ку, исчезли! Заодно надо снять и их начальника Рошфора, или как его там?
Ты знаешь, за это тоже сажают.
Это подрыв обороноспособности,суверенитета и имиджа России.У союзного батьки такого в принципе быть не может.