Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин пока не определился, будет ли он переизбираться на новый президентский срок или нет. С таким заявлением глава государства выступил во время форума ВТБ Капитал «Россия зовет».
Глава государства подчеркнул, что имеет право избираться на новый срок.
«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал Путин.
При этом отвечая на вопрос о том, какие еще цели он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
Владимир Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 год, а затем начиная с 2012 года. Последние выборы прошли в 2018 г. Согласно закону, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 году вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 году. В середине октября глава государства заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какие выборы? Почти 22 года заседания в кремле и жизни в царских палатах, уже впору короноваться.
"...отвечая на вопрос о том, какие еще цели он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны»."
Это он о чём?
Это он про вакцинацию и выдачу КуАр-кодов? Ох, сомневаюсь, а успеет ли? Президентские срокА могут быть огромные, но продолжительность жизни от срокОв не зависит. Почему не публикуют ничего о состоянии здоровья Президента? Страна должна знать правду! Где последнее заключение медосмотра? Я видел в СМИ только откровения академика-почвоведа Гинцбурга о прысканьи чего-то в левую и правую ноздрю Президента, все участники прысканья остались довольны результатом. Но это всё! Получил ли Президент сертификат о всех вакцинациях и свой QR код? Без этих новых документов его же даже в автобус не пустят! А Песков молчит, а должен был бы не делать тайны из такой житейской ситуации... Опять сплошные тайны и слухи, как трудно жить!
А тут, как на грех, по каналу Культура ежедневно классику показывают, оркестры разные играют... Хорошо, хоть программа передач есть, проверишь - сразу успокаиваешься, всё в стране тип-топ. Планы и цели по развитию страны в надёжных руках!
доказывали, что они "такие умные, такие умные".
Мир! Труд! Жвачка!
узурпатора .... .