Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок

15:52 30.11.2021

Президент РФ Владимир Путин пока не определился, будет ли он переизбираться на новый президентский срок или нет. С таким заявлением глава государства выступил во время форума ВТБ Капитал «Россия зовет».

Глава государства подчеркнул, что имеет право избираться на новый срок.

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал Путин.

При этом отвечая на вопрос о том, какие еще цели он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

Владимир Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 год, а затем начиная с 2012 года. Последние выборы прошли в 2018 г. Согласно закону, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 году вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 году. В середине октября глава государства заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране.