Россия пообещала выслать американских дипломатов

13:38 1.12.2021

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает недавние действия США в отношении российских дипломатов как высылку и в ответ намерена выслать сотрудников американского посольства.

При этом она отметила, что это не выбор российской стороны, а «игра», которую ей «навязали американские партнеры».

«К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», - цитирует РБК слова Захаровой.

Также она подчеркнула, что если до 1 июля Вашингтон не пойдет на компромисс, то Россию покинет еще одна группа американских дипломатов «в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре высылаемых россиян».

Ранее сообщалось, что США потребовали от 55 российских дипломатов и сотрудников дипмиссий покинуть страну в ближайшие месяцы. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что часть российских дипломатов покинут страну в январе 2022 года. При этом в Госдепартаменте США считают, что предстоящий отъезд нельзя рассматривать как высылку.