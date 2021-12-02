«Ущерб мог достигать 1,2 млрд»: что известно об уголовном деле сына Павла Астахова

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон, которого следователи подозревают в особо крупном мошенничестве, избежал домашнего ареста

Ходатайство об избрании ему такой меры пресечения не поддержала прокуратура, однако решение суда уже обжаловано.

Головинский районный суд Москвы в среду, 1 декабря, отказался отправить сына Павла Астахова, бывшего Уполномоченного по правам ребенка в РФ, под домашний арест. Антон Астахов подозревается в крупном мошенничестве, однако ходатайство следствия о соответствующей мере пресечения было оставлено без удовлетворения.

Уточняется, что позицию следователей не поддержал представитель прокуратуры. На судебном процессе присутствовал и сам Павел Астахов.

«Решение суда уже обжаловано. Фабула уголовного дела пока официально не раскрывается», — передает РИА «Новости».

На данный момент Антон Астахов остается на свободе. Его обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей, подробности уголовного дела опубликовал Telegram-канал Mash:

«Следствие считает, что Астахов-младший со своим партнером якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше 3 млрд рублей. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 млн. Партнер Дмитрий Арсеев сбежал за границу.

Всего, если верить следователям, сумма ущерба могла достигать 1,2 млрд. МВД попросило у Головинского суда оставить Антона дома. Но прокуратура просьбу не поддержала. Следствие обжаловало решение в Мосгорсуде», — говорится в публикации.

Известно, что Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций этой кредитно-финансовой организации в размере 8,5%.

Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Соответствующие деяния наказываются лишением свободы на срок до 10 лет (со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового).

Павел Астахов с 26 декабря 2009 года по 9 сентября 2016 года занимал должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В ноябре 2016-го возобновил адвокатскую деятельность.

«МК» отмечает, что «к Астахову-старшему самому возникали антикоррупционные претензии». Издание напоминает, что в 2014 году он объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в Региональном банке (акции которого ранее приобрел его сын).

Павел Астахов получил широкую известность после того, как в телевизионном эфире выходили такие программы как «Час суда», «Дело Астахова» и «Три угла». Кроме того, он защищал интересы многих артистов шоу-бизнеса — среди его клиентов были Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Аркадий Укупник, Алена Свиридова, Сосо Павлиашвили и др.

Автор: Александр Ахтырко

Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 19:12
    Гость: да

    ОНЕ не потопляемые,/на ЮГА отправятся отдыхать,даром что ли павел так активно агитирует за вакцинацию по ТВ/

  4. 02.12.2021, 17:13
    Гость: Гы-гы- в этом старый прав

    В России возможно только установление прозападной
    Марионеточной монархии.
    Было несколько попыток.
    Последняя когда Наташенька Поклонская , замотанная в платки, голосила об нашем последнем святом императора последнем по всем фед. Каналам. Может и не по всем, но НТВ в этом участвовал.
    Невиннообвиняемый монах тоже из этой серии. Просто сменяют другое.

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