Путин назвал причины трагедии на шахте «Листвяжная»

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Трагедия на шахте «Листвяжная» на территории Кемеровской области случилась из-за того, что был нарушен целый ряд пунктов техники безопасности. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

Инцидент произошел 25 ноября, на шахте взорвался метан. Тогда под землей находились 285 человек. Вывести на поверхность удалось большую часть шахтеров. За остальными отправились горноспасатели, однако в этот момент возникла угроза еще одного взрыва. Их отозвали, но подняться всем не удалось. Пять спасателей погибли. В общей сложности авария на «Листвяжной» унесла жизни 51 человека. По последним данным, также пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.

Главе государства доложили, что, по предварительным данным, к происшествию привел целый ряд нарушений техники безопасности. По словам Путина, региональное руководство уже поручило проверить все шахты области, проанализировать состояние объектов, исправность датчиков и так далее. На совещании, посвященном безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса, глава государства отметил, что труд шахтеров связан с повышенной опасностью.

«Вместе с тем недопустимо злоупотреблять и эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», — приводит его слова РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 00:25
    Гость: ***

    Был такой к/ф "Фантомас разбушевался" ... Гегемон кулачком хлопнул по столу или "схватился поп за яйца, когда Пасха прошла" ...

  2. 02.12.2021, 23:45
    Гость: Никто ни за что не ответит,

    как не ответил чубайс за гибель 75 человек на Саяно-Шушенской гэс, как никто не ответил за гибель 71 человека на шахте Распадская...

  4. 02.12.2021, 23:21
    Гость: Нуну

    Причины трагедий это жадность и вседозволенность прихватизаторов.
    Было бы уместно тут вспомнить всяких чубайсов и трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС

Все комментарии (42)
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