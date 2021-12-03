Россия предложила США обнулить санкции против диппредставительств

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Наше предложение, оно ведь очень простое. Оно понятное, для этого не надо заканчивать МГИМО или Дипломатическую академию. Все, что мы предлагаем - это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США. Ведь это так просто - дать возможность дипломатам выполнять свои функции", - цитирует Антонова РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что консультации с США по визовым вопросам продолжаются. "Мы ведём консультации с США, находимся в постоянном контакте, пытаемся найти какие-то развязки, облегчить жизнь российских дипломатов в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке. Пока у нас не очень получается", - сказал российский дипломат.

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