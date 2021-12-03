В России начали вводить QR-коды для посещения утренников в детсадах

15:45 3.12.2021

В Нижегородской области родители теперь обязаны предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах.

При этом на утреннике сможет присутствовать только один из родителей. Также обязательным является соблюдение дистанции, проведение термометрии и использование масок. Запрещается проведение мероприятий с участием разных групп или классов.

«Согласно Решению №227 от 18 ноября 2021 года Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей (законных представителей) на мероприятия осуществляется из расчета одно указанное лицо на одного обучающегося (воспитанника), а также при предъявлении родителями (законными представителями) на цифровом устройстве QR-кода с единого портала государственных услуг одного из следующих документов: сертификат о вакцинации (иммунизации), а также документ, удостоверяющий личность; или "универсальный документ посетителя мероприятий"», - указывается в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее об аналогичных требованиях к проведению утренников в детских садах сообщили власти Татарстана.