В России начали вводить QR-коды для посещения утренников в детсадах
В Нижегородской области родители теперь обязаны предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах.
При этом на утреннике сможет присутствовать только один из родителей. Также обязательным является соблюдение дистанции, проведение термометрии и использование масок. Запрещается проведение мероприятий с участием разных групп или классов.
«Согласно Решению №227 от 18 ноября 2021 года Координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей (законных представителей) на мероприятия осуществляется из расчета одно указанное лицо на одного обучающегося (воспитанника), а также при предъявлении родителями (законными представителями) на цифровом устройстве QR-кода с единого портала государственных услуг одного из следующих документов: сертификат о вакцинации (иммунизации), а также документ, удостоверяющий личность; или "универсальный документ посетителя мероприятий"», - указывается в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее об аналогичных требованиях к проведению утренников в детских садах сообщили власти Татарстана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Россия - это где? Нет её, только Балаган на месте, политой русской кровью...
Согласно решению "тройки" приговорить к 10 годам без права переписки... В общем уже непонятно какие "штабы" и "тройки" пытаются "обязывать" людей - а имеют ли эти "штабы" полномочия? И не является ли само появление таких "штабов" полным беззаконием? Вот рязанский депутат от Единой России заявил что готов лично расстреливать не вакцинированных. Он тоже может входить в "штаб"? Или лично одобренный Собяниным Вассерман прошедший в думу "по списку мера Москвы" тоже готов стрелять - этого тоже в "штаб"? Или сразу из таких "тройку" составлять и она будет по быстрому решать кого в расход? От имени и по поручению Единой России
"Согласно Решению Координационного штаба". Уже какие-то непонятные штабы диктуют людям что они обязаны делать и как им жить.
Заставь дураков богу молиться .....
А что кто-то на этот "утренник" в концлагере пойдет? Должен быть полный бойкотт.