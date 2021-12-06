Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Нойза MС

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Позже автор обращения сказал, что пошутил

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК изучить доводы, содержащиеся в обращении к нему «группы патриотов» и касающиеся творчества рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом говорится на сайте ведомства.

В релизе отмечается, что «группа патриотов» нашла в текстах песен исполнителей попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Глава СК «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку».

Согласно сообщению, заявление «группы патриотов» появилось в одном из СМИ. По всей видимости, речь идет о публикации, появившейся 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо на имя Бастрыкина, в котором главу СК попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза MC.

В письме говорится, что «преступная деятельность» рэперов «стала национальной угрозой» большего уровня, чем «расширение НАТО». По словам Якушева, Noize MC в своем новом альбоме «рисует лицо» российских силовиков, называя их «шестерками, сексотами в погонах, идиотами, дураками в эполетах». В песнях Oxxxymiron же «романтизируются запрещенные (экстремистские) организации», вдобавок музыкант якобы занимается «реабилитацией нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами». Отмечается, что Федоров также «признал, что работает на госдеп», и «заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту».

Позже автор обращения сказал, что пошутил. «Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев в своем «Живом Журнале».

В новость внесены дополнения в 11:55

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 16:31
    Гость: личный опыт

    "В Узбекистане отменен фестиваль с участием российских тиктокеров.
    Мероприятие раскритиковали в минкульте страны. Чиновники заявили, что фестиваль вызвал «критические комментарии в соцсетях» и «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи». Также там подчеркнули, что он «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа."
    -------------------
    Ох, хитрые узбеки. Свою нормальную молодежь берегут от всякой заразы, а всякую испорченную и уголовную сбрасывают в Россию грабить, убивать и насиловать русских.
    Ловко устроились у наших либерастов.

  2. 06.12.2021, 16:16
    Гость: профессор

    ​В релизе отмечается, что «группа патриотов» нашла в картине Казимира Малевича «Чёрный квадрат» аналогии с чёрной формой гестаповцев, т.е. попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам карательных органов. Глава СК «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку сроком не более пяти лет».

  3. 06.12.2021, 15:56
    Гость: Александр

    Опять что ли бумажный стаканчик бросили в сторону быкующщих с дубинками, наручниками, в шлемах, спрятавшихся за щитами, вооружённых до зубов огнестрелом. И они опять испужались до усрачки. Опять в суд побегут жаловаться и плакаться.
    Вот на бородатых дядек с Кавказа не жалуются. Те их даже машинами давят, а они терпят и прикидываются, что так и надо, так и должно быть.

  5. 06.12.2021, 15:23
    Гость: личный опыт

    наконец-то решились прижучить опасных для молодежи и вредных для государства "музыкантов".
    Сразу вспоминается на ютубе "Сталин и рэпер". Вот как надо с ними поступать!

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