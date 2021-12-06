Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Нойза MС

11:15 6.12.2021

Позже автор обращения сказал, что пошутил

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК изучить доводы, содержащиеся в обращении к нему «группы патриотов» и касающиеся творчества рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом говорится на сайте ведомства.

В релизе отмечается, что «группа патриотов» нашла в текстах песен исполнителей попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Глава СК «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку».

Согласно сообщению, заявление «группы патриотов» появилось в одном из СМИ. По всей видимости, речь идет о публикации, появившейся 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо на имя Бастрыкина, в котором главу СК попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза MC.

В письме говорится, что «преступная деятельность» рэперов «стала национальной угрозой» большего уровня, чем «расширение НАТО». По словам Якушева, Noize MC в своем новом альбоме «рисует лицо» российских силовиков, называя их «шестерками, сексотами в погонах, идиотами, дураками в эполетах». В песнях Oxxxymiron же «романтизируются запрещенные (экстремистские) организации», вдобавок музыкант якобы занимается «реабилитацией нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами». Отмечается, что Федоров также «признал, что работает на госдеп», и «заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту».

Позже автор обращения сказал, что пошутил. «Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев в своем «Живом Журнале».

В новость внесены дополнения в 11:55