Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Нойза MС
Позже автор обращения сказал, что пошутил
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК изучить доводы, содержащиеся в обращении к нему «группы патриотов» и касающиеся творчества рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Об этом говорится на сайте ведомства.
В релизе отмечается, что «группа патриотов» нашла в текстах песен исполнителей попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Глава СК «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку».
Согласно сообщению, заявление «группы патриотов» появилось в одном из СМИ. По всей видимости, речь идет о публикации, появившейся 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо на имя Бастрыкина, в котором главу СК попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза MC.
В письме говорится, что «преступная деятельность» рэперов «стала национальной угрозой» большего уровня, чем «расширение НАТО». По словам Якушева, Noize MC в своем новом альбоме «рисует лицо» российских силовиков, называя их «шестерками, сексотами в погонах, идиотами, дураками в эполетах». В песнях Oxxxymiron же «романтизируются запрещенные (экстремистские) организации», вдобавок музыкант якобы занимается «реабилитацией нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами». Отмечается, что Федоров также «признал, что работает на госдеп», и «заявил, что его «альбом» приравнивается к госперевороту».
Позже автор обращения сказал, что пошутил. «Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев в своем «Живом Журнале».
В новость внесены дополнения в 11:55
Комментарии читателей Оставить комментарий
"В Узбекистане отменен фестиваль с участием российских тиктокеров.
Мероприятие раскритиковали в минкульте страны. Чиновники заявили, что фестиваль вызвал «критические комментарии в соцсетях» и «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи». Также там подчеркнули, что он «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа."
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Ох, хитрые узбеки. Свою нормальную молодежь берегут от всякой заразы, а всякую испорченную и уголовную сбрасывают в Россию грабить, убивать и насиловать русских.
Ловко устроились у наших либерастов.
В релизе отмечается, что «группа патриотов» нашла в картине Казимира Малевича «Чёрный квадрат» аналогии с чёрной формой гестаповцев, т.е. попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам карательных органов. Глава СК «поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку сроком не более пяти лет».
Опять что ли бумажный стаканчик бросили в сторону быкующщих с дубинками, наручниками, в шлемах, спрятавшихся за щитами, вооружённых до зубов огнестрелом. И они опять испужались до усрачки. Опять в суд побегут жаловаться и плакаться.
Вот на бородатых дядек с Кавказа не жалуются. Те их даже машинами давят, а они терпят и прикидываются, что так и надо, так и должно быть.
в общем то праввы
наконец-то решились прижучить опасных для молодежи и вредных для государства "музыкантов".
Сразу вспоминается на ютубе "Сталин и рэпер". Вот как надо с ними поступать!