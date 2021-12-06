ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов
Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны будут возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, пишет РБК.
За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.
По данным издания, ЦБ планирует внести соответствующие изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Так, упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, может быть введен в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.
Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».
Возврат средств в пределах установленной суммы будет распространяться на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.
Из документа не ясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием мошенников самостоятельно переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента.
Одновременно с вводом суммы возврата ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», — объясняется в материалах ЦБ.
Обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, ЦБ предлагает возложить не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.
ЦБ также планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам ЦБ) о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. «Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», — объясняет ЦБ. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.
Подробнее на РБК:
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну предложить можно, что угодно. Держите карман шире! Хотя, пойду пришью карман к брюкам!!!
В истории создания всей банковской системы, банк считается надежным до первого его ограбления или даже попытки таковой. РФ - овские бандиты, мошенники, кремль и ЦБ доказали, что это не так. Эта кремлевская компания грабит простых вкладчиков нагло и по черному. Этот грабеж будет усиливаться с каждым днем и любая борьба, как и с вирусом, успеха не принесет. Надо сделать так, чтобы грабеж был не выгоден и только так можно решить проблему. Но это не для РФ, где процветает узаконенная неподсудность для организаторов грабежа.
Невозможно понять обманываемых! Можно еще как-то понять если пришел и глядя в глаза очаровал и облапошил. И то очень трудно понять-столько учат и примеров приводят что надо быть совсем уж шиши чтобы вступать в уверенный контакт с незнакомым человеком. Но -по телефону?! Есть телефон горячей линии банка. Скажи -что справлюсь по этому телефонуи-и все. Если не все-действительно позвони -и тут точно все. Деньги целы.
Или как мои очень пожилые родственники. Они отвечают:" Все у сына,он на продукты носит и счета оплачивает и карта у него". Тоже железно.
Храните деньги в сберегательных банках, лучше в трёхлитровых!
Видимо все уже украли, коль такие инициативы от главного жулика поступают... А "службами безопасности сбербанка" из местной колонии заняться некому?