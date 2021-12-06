ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов

08:00 6.12.2021

Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны будут возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, пишет РБК.

За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.

По данным издания, ЦБ планирует внести соответствующие изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Так, упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, может быть введен в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».

Возврат средств в пределах установленной суммы будет распространяться на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

Из документа не ясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием мошенников самостоятельно переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента.

Одновременно с вводом суммы возврата ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», — объясняется в материалах ЦБ.

Обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, ЦБ предлагает возложить не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.

ЦБ также планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам ЦБ) о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. «Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», — объясняет ЦБ. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.

Подробнее на РБК:

