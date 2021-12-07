В Израиле арестовали особняки бывшего владельца Черкизовского рынка
Суд в Тель-Авиве наложил арест на два особняка, которые принадлежали экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Его обвиняют в России в организации убийств, махинациях и других тяжких преступлениях. Решение было принято по иску БМ-банка (входит в ВТБ).
Представители кредитного учреждения обратились в суд Тель-Авива с требованием наложить обеспечительные меры на два дома, принадлежавшие Исмаилову и его жене Самире Бадаловой. Арест наложен на особняки площадью 621 и 534 квадратных метра. Благодаря этой недвижимости банк планирует погасить часть долгов бизнесмена перед ним, сообщает «Коммерсант».
Основанием для обращения БМ-банка в израильский суд стали решения российских судов, установивших, что структуры Исмаилова «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы, не вернули кредитору крупные суммы. Речь идет о 13,5 миллиарда рублей и примерно 169 миллионах долларов.
Добиться ареста БМ-банку помогло то, что после начала судебной тяжбы бывший владелец Черкизовского рынка переписал тельавивскую недвижимость на сына — Алекпера. Суд принял во внимание, отмечает издания, что Исмаилов-младший может передать право собственности на недвижимость третьим лицам.
На фоне невозвращенных БМ-банку кредитов в ноябре в России на Тельмана Исмаилова было заведено новое уголовное дело.
Комментарии читателей Оставить комментарий
награбленное и наверно с удовольствием читают комментарии.
тот кто кушает мацу,сразу видно по лицу.
Вор у вора украл.
да, гены на лице и повадки не дадут соврать.
Не нужно быть наивным, израиловский суд вряд ли это сделал по запросам из РФ. После разгрома "Черкизона" прошло уж стока времени...
А кто-то с пеной у рта доказывал, Исмаилов азрбаджанец. Ага, щас.
Это каждый нацмен в РФ патриот своей маленькой и гордой нации, как сказал в своё время В.Токарев "любой выходец из союза -армянин или татарин, неважно кто, оказавшийся в США, моментально оказывается самым настоящим евреем".
Чем насолил евреям Исмаилов неизвестно. Но что бы его слили да ещё используя фактор запросов из РФ,это он сильно кому-то там перешел дорогу.