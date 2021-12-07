В Израиле арестовали особняки бывшего владельца Черкизовского рынка

10:53 7.12.2021

Суд в Тель-Авиве наложил арест на два особняка, которые принадлежали экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Его обвиняют в России в организации убийств, махинациях и других тяжких преступлениях. Решение было принято по иску БМ-банка (входит в ВТБ).

Представители кредитного учреждения обратились в суд Тель-Авива с требованием наложить обеспечительные меры на два дома, принадлежавшие Исмаилову и его жене Самире Бадаловой. Арест наложен на особняки площадью 621 и 534 квадратных метра. Благодаря этой недвижимости банк планирует погасить часть долгов бизнесмена перед ним, сообщает «Коммерсант».

Основанием для обращения БМ-банка в израильский суд стали решения российских судов, установивших, что структуры Исмаилова «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы, не вернули кредитору крупные суммы. Речь идет о 13,5 миллиарда рублей и примерно 169 миллионах долларов.

Добиться ареста БМ-банку помогло то, что после начала судебной тяжбы бывший владелец Черкизовского рынка переписал тельавивскую недвижимость на сына — Алекпера. Суд принял во внимание, отмечает издания, что Исмаилов-младший может передать право собственности на недвижимость третьим лицам.

На фоне невозвращенных БМ-банку кредитов в ноябре в России на Тельмана Исмаилова было заведено новое уголовное дело.