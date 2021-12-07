Депутатам Госдумы разрешили проходить в здание палаты без QR-кодов

15:51 7.12.2021

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут входить в здание палаты без предъявления QR-кодов. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, коллективный иммунитет депутатов на сегодняшний день достигает 94%, а сотрудников аппарата - 99%.

"У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%", - подчеркнул Володин.

По его данным, лидером по уровню вакцинации и наличия антител выступает фракция ЛДПР, на втором месте - "Единая Россия", затем идут фракции "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ, замыкает список фракция "Новые люди".

"Что касается коллективного иммунитета работников аппарата - 99%. <…> Именно поэтому сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимости проводить определенные мероприятия, связанные с посещением Государственной думы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - приводит слова Володина ТАСС.

Почти месяц назад, 9 ноября, доля непривитых депутатов Госдумы составляла 14%. Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты приводил статистику по вакцинации от коронавируса среди парламентариев. Антирейтинг, по его версии, на тот момент выглядел так: в КПРФ не привиты 36,8% депутатов, у "Новых людей" — 33,3%, в "Справедливой России - За правду" — 25%, в ЛДПР — 13%, среди единороссов не вакцинировались всего 8% депутатов, сообщало радио BFM.