Депутатам Госдумы разрешили проходить в здание палаты без QR-кодов

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут входить в здание палаты без предъявления QR-кодов. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, коллективный иммунитет депутатов на сегодняшний день достигает 94%, а сотрудников аппарата - 99%.

"У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%", - подчеркнул Володин.

По его данным, лидером по уровню вакцинации и наличия антител выступает фракция ЛДПР, на втором месте - "Единая Россия", затем идут фракции "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ, замыкает список фракция "Новые люди".

"Что касается коллективного иммунитета работников аппарата - 99%. <…> Именно поэтому сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимости проводить определенные мероприятия, связанные с посещением Государственной думы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - приводит слова Володина ТАСС.

Почти месяц назад, 9 ноября, доля непривитых депутатов Госдумы составляла 14%. Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты приводил статистику по вакцинации от коронавируса среди парламентариев. Антирейтинг, по его версии, на тот момент выглядел так: в КПРФ не привиты 36,8% депутатов, у "Новых людей" — 33,3%, в "Справедливой России - За правду" — 25%, в ЛДПР — 13%, среди единороссов не вакцинировались всего 8% депутатов, сообщало радио BFM.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 22:35
    Гость: Володин

    Еще клизму каждому депутату перед голосованием за QR-коды. Кто против - тому трижды

  2. 07.12.2021, 22:17
    Гость: член ЕР

    Чтоб в живых остаться, гнида,
    прививайся от ковида!
    Чтоб жилось тебе холоп, одевай на лоб, свой код!

  3. 07.12.2021, 22:09
    Гость: А ты, получил клеймо раба?

    Минобороны подготовило проект постановления правительства, которое освобождает военнослужащих от необходимости получать QR-код о вакцинации.

  5. 07.12.2021, 21:25
    Гость: Цитата

    Майор де Каверли вошел в столовую, преисполненный сурового достоинства. Когда он обнаружил, что на его пути к завтраку стоит стена офицеров, дожидающихся своей очереди, чтобы подписать «присягу о лояльности», единственный глаз майора свирепо сверкнул. В дальнем конце зала, у буфетной стойки, офицеры, пришедшие в столовую несколько раньше, держали в одной руке на весу подносы с тарелками, а другой отдавали честь флагу, перед тем как получить разрешение сесть за стол. А за столами группа, прибывшая еще раньше, распевала хором «Звездный флаг», дабы получить допуск к соли, перцу и горчице. Гул голосов начал медленно стихать, когда озадаченный майор де Каверли, заметив нечто из ряда вон выходящее, застыл в дверях и неодобрительно нахмурился. Он решительно двинулся вперед, глядя прямо перед собой, и стена офицеров расступилась перед ним, как Красное море перед пророком Моисеем. Ни на кого не глядя, он железным шагом прошествовал к раздаточному окну и громким голосом, в котором слышалось древнее аристократическое происхождение, властно произнес:
    – Па‑апрашу пожрать!
    Вместо того, чтобы тут же удовлетворить это требование, майору подали на подпись «присягу о лояльности». Поняв, что ему предлагают, майор де Каверли с величественным негодованием смахнул бумажку со стола.
    – Па‑апрашу пожрать. Слышите? – рявкнул он. Голос его прокатился по притихшей столовой, как эхо дальнего грома.

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