Заболеваемость ковидом в России снизилась на 11% за неделю
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11 процентов.
По его словам, в настоящее время свободно 25% больничных коек для пациентов с ковидом. Амбулаторно лечение проходят около 660 тысяч пациентов, 168 тысяч находятся на стационарном лечении, сообщает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о спаде заболеваемости ковидом в России. При этом она считает, что снимать введенные ограничения пока рано.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чем положено.Пусть опубликуют на сайте Минздрава Общую статистику смертности Первой десятки заболеваний и мы все посмотрим,а от чего же самая большая смертность в России за прошедший год? Можно за 10 месяцев 2021 года,тоже будет всё видно. То-то и оно,что Этот мурашкин НИКОГДА этого не сделает.потому что этого модного вируса(тараканища) не будет в 10-ке основных убийц людей,или на последнем месте.Вся их статистика с потолка,устраивают гражданам генеральный индуцированный психоз,основанный на ПОСТОЯННОМ ЗАПУГИВАНИИ во всех СМИ,-поинтересуйтесь у психиатров,что это такое и к каким последствиям приводит.И,вообще,ну какой он министр,если ни дня не работал в практическом здравоохранении? Всё по чиновничьим стульям прыгает.
зато официальная статистика ес таким прохиндеям как вы уже ответила - более 30000 УБИТЫХ психопатами-вакцинаторами, более 3млн Пострадавших.. включая получивших инвалидность на всю жизнь..
И это позорище хочет руководить миром?
Где вы только такую статистику берете? Придумываете. Про цифровой лагерь смешно. Ваши данные давно отцифрованы и хранятся в базах МВД, МО,МЗ,ПФ,ФНС и так далее.
По пунктам 3 и 4 вам ответят в небесной канцелярии.