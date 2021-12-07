Заболеваемость ковидом в России снизилась на 11% за неделю

16:51 7.12.2021

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11 процентов.

По его словам, в настоящее время свободно 25% больничных коек для пациентов с ковидом. Амбулаторно лечение проходят около 660 тысяч пациентов, 168 тысяч находятся на стационарном лечении, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о спаде заболеваемости ковидом в России. При этом она считает, что снимать введенные ограничения пока рано.