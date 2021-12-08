«Роскосмос» отправил на МКС первых за 12 лет космических туристов

Фото с сайта wikimedia.org

С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-20», на котором на МКС отправились двое космических туристов из Японии — бизнесмен Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

Маэзава и Хирано стали первыми космическими туристами, которых «Роскосмос» и компания Space Adventures отправили на МКС с 2009 года. Оба проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.

Командиром экипажа, в который входят путешественники, является Александр Мисуркин. По соглашению с ТАСС, он, помимо прочего, будет исполнять обязанности собственного корреспондента этого агентства на Международной космической станции.

Всего за время существования программы космического туризма, запущенной «Роскосмосом» в 2001 году, на МКС до Маэзавы и Хирано побывали семь туристов. По данным на 2009 год, стоимость полета на МКС для космических туристов составляла около 30 миллионов долларов.

Два месяц назад на МКС побывали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На борту МКС они снимали материал для художественного фильма «Вызов». Из-за кинематографистов был изменен график полетов к станции космонавтов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2021, 15:46
    Гость: а

    Развлекаются ребята за счет невосполнимых ресурсов планеты. Надо бы написать на всех языках возле иллюминаторов " Не плевать и пустую посуду не выбрасывать".

Все комментарии (6)
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