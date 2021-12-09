У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

09:40 9.12.2021

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - цитирует агентство слова Краснова.

Генпрокурор также сообщил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафронова задержали в конце июля по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.