У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.
"Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - цитирует агентство слова Краснова.
Генпрокурор также сообщил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.
Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафронова задержали в конце июля по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и такие люди с интеллектом примата занимают руководящие посты...
А вот если перевести поциэнта в саратовскую больничку ФСИН, он еще про 210 объектов вспомнит. Всему вас учить надо!
Агент госдепа. На днях смотрел "Место встречи" на НТВ, там ведущий, по глупости, между обсуждениями незалэжных нацюков и подлых НАТОвцев допустил обсуждение зарплат российских чиновников. Все профессианальные патриоты ОПГ Озеро были единодушны: чиновник не должен иметь зарплату менее полутора лямов!
При этом НИ ОДИН из них не вспомнил про Запад, на который профессианальные патриоты так любят ссылаться, когда ОПГ Озеро в очередной раз затягивает удавку на шее народа.
Сноб естесно вкус сноба. А воруют все неленивые . Детишкам на штанишки.
Ну ничего необычного! Главный "золотой унитаз"сидит уже давно в Кремле и "повышает" Гражданам России МРОТ,от которого те мрут "что мухи" осенние.