У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - цитирует агентство слова Краснова.

Генпрокурор также сообщил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафронова задержали в конце июля по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. 

В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.12.2021, 15:19
    Гость: Старый

    А вот если перевести поциэнта в саратовскую больничку ФСИН, он еще про 210 объектов вспомнит. Всему вас учить надо!

  3. 09.12.2021, 13:19
    Гость: Если у российского чиновника нет золотого унитаза то это

    Агент госдепа. На днях смотрел "Место встречи" на НТВ, там ведущий, по глупости, между обсуждениями незалэжных нацюков и подлых НАТОвцев допустил обсуждение зарплат российских чиновников. Все профессианальные патриоты ОПГ Озеро были единодушны: чиновник не должен иметь зарплату менее полутора лямов!
    При этом НИ ОДИН из них не вспомнил про Запад, на который профессианальные патриоты так любят ссылаться, когда ОПГ Озеро в очередной раз затягивает удавку на шее народа.

  5. 09.12.2021, 11:55
    Гость: шаман

    Ну ничего необычного! Главный "золотой унитаз"сидит уже давно в Кремле и "повышает" Гражданам России МРОТ,от которого те мрут "что мухи" осенние.

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